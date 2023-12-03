أستاذي في ذمة الله.. إيهاب فهمي ينعي أشرف عبد الغفور

نعى الفنان إيهاب فهمي، الفنان أشرف عبدالغفور الذي توفي منذ قليل إثر تعرضه لحادث مروع.

وكتب الفنان إيهاب فهمي، منشورا عبر خلال حسابه بموقع “فيس بوك”،: “أستاذي المحترم الغالي أشرف عبد الغفور في ذمة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وتوفي الفنان أشرف عبد الغفور منذ قليل، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد مسيرة فنية ناجحة، ولم تعلن أسرته حتى الآن موعد الجنازة.

وكان الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته، أصيبا؛ إثر حادث تصادم أمام ماونتن فيو على طريق مصر إسكندرية الصحراوي باتجاه الشيخ زايد، مساء اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023.

يشار إلى أن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، كرم مؤخرا الفنان أشرف عبد الغفور، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

ويأتي هذا التكريم ضمن سلسلة تكريمات يقوم بها المركز بشكل شهري، حيث يتم اختيار رائد في مجال المسرح وتسليط الضوء على مسيرته الفنية المميزة.

و‏قال الفنان أشرف عبد الغفور، حنها،: إن “أي دور تمثيلي قمت به، كان فيه درجة من الصعوبة، والأمر يختلف من عمل للثاني، أما بالنسبة لمسلسل رشيد؛ فهو المسلسل الوحيد الذي وافقت عليه دون قراءة النص بشكل كامل”.