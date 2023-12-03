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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسيل عمران تكشف عن مصير فيلمها مع تامر حسني.. فيديو

أسيل عمران
أسيل عمران

قالت الفنانة أسيل عمران إنها تستعد لبدء تصوير أعمالها القادمة خلال هذه الفترة، حيث من المفترض أن يكون أول أعمالها خلال الشهر المقبل.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وأضافت أسيل عمران فى تصريحات تليفزيونية ، إنها تجهز حاليًا لفيلمين ، أحدهما بمشاركة الفنان تامر حسني لكن مازال جاري التحضير له ولم يحدد موعد تصويره حتى الأن. 

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وشاركت الفنانة السعودية أسيل عمران متابعيها فيديو جديد لها خلال الأيام الماضية ،وهي تحتفل بعيد ميلادها، عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت أسيل عمران بإطلالة بسيطة وناعمة.

وطرح الفنان تامر حسني، خلال الفترة الماضية فيديو كليب جديد يحمل عنوان "حوا" عبر المنصات الرقمية، بالتعاون مع الفنانة أسيل عمران.

وقال تامر حسني، عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك: "بناءً على طلب الكثيرين منكم، قمت بطرح كليب "حوّا"، معربا عن ثقته في نجاح الأغنية.

كان تامر حسني أعلن مؤخرا تعاونه مع الفنانة أسيل عمران من جديد، في ثاني تعاون بينهما بعد كليب "ناسينى ليه".

وقال حسني، عبر حسابه على "فيس بوك"- : "رجعنالكم تاني أنا والنجمة الجميلة أسيل عمران بعد كليب ناسيني ليه اللى كلكم بتحبوه .. بس دلوقتي مش كليب إحنا بنحضر رحلة فنية أطول كنتم مستنيينها من زمان.. انتظروا أول خطوة في الرحلة وهى كليب أغنيتى الجديدة (حوّا) من ألبوم هرمون السعادة".

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