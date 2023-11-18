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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود.. أسيل عمران بإطلالة ناعمة خلال الاحتفال بعيد ميلادها

أسيل عمران   
أسيل عمران   

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران متابعيها فيديو جديد لها وهي تحتفل بعيد ميلادها، عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت أسيل عمران بإطلالة بسيطة وناعمة.


تفاصيل إطلالة أسيل عمران 

 

وظهرت أسيل عمران بفستان متوسط الطول باللون الأسود، وبنصف كم ومجسم على جسدها، واختارت حقيبة من الجلد باللون الأسود.

 

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وقامت أسيل عمران، بترك خصلات شعرها السوداء على كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تبالغ أسيل عمران في إظهار ملامحها بوضع المكياج، حيث اختارت وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الكحل والماسكرا والآي لاينر.

ولم تتكلف أسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإرتداء قلادة ناعمة باللون الذهبي، وهو ما اعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.

أسيل عمران 
أسيل عمران 
أسيل أسيل عمران إطلالة أسيل عمران الفنانة السعودية أسيل عمران تفاصيل إطلالة اسيل عمران

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