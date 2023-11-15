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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برقم صادم.. سعر تيشيرت جورجينا يثير الجدل

جورجينا
جورجينا

شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وصديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على حسابها الشخصي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال جذابة.

 

سعر تيشيرت جورجينا

 

وتالقت جورجينا بتي شيرت باللون الأبيض بنصف كم، وبتصميم مختلف من الأكتاف، وأختارت عليه بنطال جينز باللون الأزرق مجسم على جسدها.

 

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وكان تيشيرت جورجينا من مجموعة أزياء Louis vuitton، ووصل سعره إلى 7,274 ريال سعودي أي ما يعادل 59,919 جنيه مصري.

 

ورفعت جورجينا خصلات شعرها ألى الأعلى بعمله كحكة بتسريحة أنسابية، وناعمة.

 

اعتمدت جورجينا على بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد أختارت اللون الكشميري كاحمر شفاه، مع وضع الماسكرا، والبلاشر، لتبرز من جمال ملامحها.

 

ولم تتكلف جورجينا في إرتداء الإكسسورات اللافتة، واكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.

 

جورجينا
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