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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسعر غير متوقع.. إطلالة نانسي عجرم في حفل روائع بليغ حمدي تثير الجدل 

نانسي عجرم
نانسي عجرم

شاركت النجمة نانسي عجرم مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها في حفل روائع بليغ حمدي، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

سعر فستان نانسي عجرم

 

واختارت نانسي عجرم فستان طويل وأنيق كت، وبفتحة لأعلى الفخذ، الجزء العلوي منه مرصع بالكريستالات، والسفلي باللون الأسود.

 

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وكان الفستان من تصميم رامون فليب، ووصل سعره إلى 1960 يورو، أي ما يعاد 65 ألف جنيه مصري.

 


 وقامت نانسي عجرم بترك خصلات شعرها بتسريحة انسابية، وناعمة، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

وأختارت نانسي عجرم لمسات ناعمة من المكياج، والذي يعتمد على الألوان الترابية، وقد أختارت أحمر شفاة باللون الكشميري.

 

وتزينت بمجموعة مثالية من الإكسسورات، فقد اختارت قرطين واسورة ناعمين من الألماس، وهت ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

نانسي عجرم
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