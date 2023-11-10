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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان كب.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها في حفل روائع بليغ حمدي

أصالة نصري
أصالة نصري

شاركت النجمة أصالة صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خلال أحيائها حفل روائع بليغ حمدي الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، وظهرت بإطلالة جذابة وناعمة.

 

تفاصيل إطلالة أصالة في حفل روائع بليغ حمدي

 

واختارت أصالة ارتداء فستان كب طويل وبتصميم منفوش من الأسفل وبسيط للغاية باللون الأبيض، بكسرات وبحزامين رفيعين تحت الصدر باللون الفضي.

 

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وتركت أصالة شعرها منسدلا بعمله تسريحة مموجة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

كما اختارت أصالة مكياجا ناعمة يتناسب مع تفاصيل إطلالتها، يعتمد على الالوان الترابية، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها.

 

فيما اعتمدت أصالة على إبراز إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة والبسيطة، فقد أختارت قلادة باللون الذهبي، مع خاتم بنفس اللون، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

 

أصالة
أصالة
أصالة
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