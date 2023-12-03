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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بعد وفاته .. سبب إشفاق أشرف عبدالغفور على ريهام |فيديو

أشرف عبدالغفور وريهام
أشرف عبدالغفور وريهام عبد الغفور

توفي منذ قليل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عاما، بعد مسيرة فنية ضخمة ، حيث لم يعلن حتى الآن عن موعد الجنازة وكان قد  أصيب الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته، إثر حادث تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر إسكندرية الصحراوي باتجاه الشيخ زايد.

وكان الفنان الراحل أشرف عبدالغفور قد صرح فى آخر لقاءاته التليفزيونية ، أنه يشعر بالشفقة على ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور بسبب دخولها عالم الفن، نظراً للصعوبات التي تتحمّلها خصوصًا أن شخصيتها ليست بالصلبة ، وأنه كان يتمني إبعاد عائلته عن الأضواء ووسائل الإعلام لأن المزج بين الحياة الفنية والاجتماعية يربك الفنان.

وعن شخصية ابنته ريهام عبدالغفور ، قال الراحل: إنها شخصية طيبة، وبسيطة وغير صلبة، أشفق عليها، الناس لا ترى غير النتيجة النهائية. لا ترى ماذا يحدث خلف الكواليس".

 

 

وأضاف الفنان أشرف عبدالغفور ، إنه رفض دخول أولاده ريم وتامر للفن في مرحلة الطفولة بالرغم من تلقيهما الكثير من العروض المغرية بسبب خوفه الشديد عليهما ،معلقًا: "رفضت تمثيل تامر وريم في برامج الأطفال، كنت متخوفا على طفولتهما من متاعب ومسؤوليات المهنة".

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مسلسل رشيد

وكان الفنان أشرف عبد الغفور قد شارك فى الماراثون الرمضاني  بمسلسل “ رشيد ” ، والذى عاد من خلاله إلى الدراما التليفزيونية ، وقد حظي على إشادات من قبل الجمهور والنقاد ، وتدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل  كل من  ريهام عبد الغفور، ، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله ، نهلة سلامة ، كما تظهر في الاحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف. 

 

 

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