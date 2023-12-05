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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أزمة صحية شديدة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقى

ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى

توفيت الفنانة ناهد فريد شوقى التى قدمت للوسط الفنى عددا من الأعمال المهمة التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.  

وتعرضت ناهد فريد شوقى إلى أزمة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى، ولازمتها ابنتها ناهد السباعي التى عادت من لبنان حيث كانت تقوم بتصوير عمل جديد.

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وفاة ناهد فريد شوقى

ونشرت الفنانة آيه سماحة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه رحيل ناهد فريد شوقى. 

وقالت آيه سماحة : لا حول ولا قوة الا بالله .. انتقلت الى رحمة الله امى التانية ناهد فريد شوقى .. انا لله وانا اليه راجعون .. صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد". 

ناهد فريد شوقى 

أسست المنتجة ناهد فريد شوقي شركة الإنتاج الخاص بها والتي تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى".

تزوجت المنتجة ناهد فريد شوقي مرتين حيث أنجبت ابنها الأول فريد المرشدي من زوجها الأول، كما أنجبت ناهد ابنتها ناهد السباعي من زوجها الثاني المخرج مدحت السباعي، توفي ابنها بحادث سيارة عام 2014. 

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