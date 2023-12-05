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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى

توفيت المنتجة ناهد فريد شوقى منذ قليل وحرص عدد كبير من النجوم على تقديم التعازي لأسرتها، خاصة أنها تنتمى إلى عائلة فنية كبيرة.

ونرصد فى التقرير التالى 30 صورة تجمعها بعائلتها وخاصة والدها “الملك” فريد شوقي وابنتها الفنانة ناهد السباعي.

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وفاة ناهد فريد شوقى

ونشرت الفنانة آية سماحة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه رحيل ناهد فريد شوقى.

وقالت آية سماحة: لا حول ولا قوة الا بالله .. انتقلت الى رحمة الله  أمى التانية ناهد فريد شوقى .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. صلاة الجنازة  عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

ناهد فريد شوقى

أسست المنتجة ناهد فريد شوقي شركة الإنتاج الخاص بها والتي تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى". 

ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
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