وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

نشرت الفنانة ايه سماحة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه رحيل ناهد فريد شوقى.

ايه سماحة

وقالت ايه سماحة : لا حول ولا قوة الا بالله .. انتقلت الى رحمة الله امى التانية ناهد فريد شوقى .. إنا الله وإنا إليه راجعون .. صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

ايه سماحة

انضمت الفنانة الشابة آية سماحة إلى فريق عمل مسلسل كامل العدد، بطولة الفنانة دينا الشربيني، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ويشارك في بطولة مسلسل كامل العديد من الفنانين، منهم الفنان شريف سلامة، وهو من تأليف يسر طاهر، ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت ممزوج بالكوميديا، وهو مكون من 15 حلقة.

فيما تواصل آية سماحة تصوير مسلسلها الجديد سيب وأنا أسيب، بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، عارفة عبد الرسول، محمود البزاوي، محمد جمعة، وأحمد سلطان، والعمل من تأليف رنا أبو الريش، ومن إخراج وائل إحسان.

جدير بالذكر أن آية سماحة هي ممثلة مصرية من أصول لبنانية، لفتت الأنظار إليها من خلال أعمال متميزة، من بينها مسلسل ما وراء الطبيعة، على منصة نتفليكس، في عام 2016، وقدمت آية أولى أدوارها السينمائية في فيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة، للمخرج هادي الباجوري، وظهرت في أول عمل درامي لها بمسلسل جراند أوتيل للمخرج محمد شاكر خضير.

وبعد ذلك، توالت أعمال آية التليفزيونية لتشارك في مسلسل الدراما الرمضانية هذا المساء عام 2017، كأنه إمبارح عام 2018، قابيل عام 2019، ما وراء الطبيعة عام 2020 والذي يعد أول مسلسل مصري من أعمال نتفليكس الأصلية، كذلك شاركت آية في أعمال أخرى من بينها: خارج السيطرة عام 2021، قمر هادي عام 2019، ورانيا وسكينة عام 2022، وراجعين يا هوى عام 2022، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان خالد النبوي، وتم عرضه في رمضان الماضي.