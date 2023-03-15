«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

ما عدد زيجات سوسن بدر ؟ سؤال يشغل بال الكثيرين خلال الفترة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب عشق جماهير السينما والدراما لـ الفنانة سوسن بدر ذات الملامح الفرعونية الأصيلة، ولكونها صاحبة الأدوار الفنية الجميلة، حيث دائما ما تؤدي أدوارها ببراعة شديدة، تجعل المشاهدين لا يستطيعون التفريق بين صفات الشخصية التي تقدمها وصفاتها الحقيقية.

عدد زيجات سوسن بدر

الفنانة سوسن بدر لم تكن مادة خصبة للتريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بالتصرفات الغريبة، أو الملابس الجريئة، أو المشادات مع الآخرين، لكن كغيرها من الفنانين والمشاهير يتابع الكثيرون حياتها الشخصية ليبحثوا عن عدد زيجات سوسن بدر ، وخصوصًا زوجها السادس فريد المرشدي ابن صديقتها المقربة ناهد فريد شوقي، والذي يصغرها بأكثر من 15 سنة.

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للمزيد حول عدد زيجات سوسن بدر ومن هو فريد المرشدي نجل صديقتها المقربة ناهد فريد شوقي الذي تزوجته رغم فارق السن الكبير بينهما ورد فعل والدته على الارتباط بينهما شاهد الفيديوجراف التالي: