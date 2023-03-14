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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

«أصابني بارتجاج»..علا غانم تكشف المستور عن علاقتها بطليقها..فيديوجراف

علا غانم
علا غانم

الفنانة علا غانم حلت ضيفة على أحد البرامج بعد خروجها من المستشفى عقب إصابتها بارتجاج في المخ على يد رجل الأعمال طليق علا غانم.

طلاق علا غانم

علا غانم قالت إنها دفعت ثمن طلاقها من زوجها خلال السنوات الماضية ما يقرب من 3 مرات، كانت إحداها بعد أن خدعها وجعلها توقّع على عقد تنازل عن منزلها في أمريكا لصالحه، وبعد أن علمت ذلك أقامت ضده قضية تزوير.

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للمزيد حول طليق علا غانم وماذا تشهد تطورات أزمة علا غانم مع طليقها الذي اتهمته بالاعتداء عليها ووالدتها وسرقة فيلتها شاهد الفيديوجراف التالي:

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