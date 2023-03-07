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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رجاء الجداوي تظهر في مسلسل رمضان 2023.. وبطل العمل يكشف الكواليس «فيديوجراف»

رجاء الجداوي ومحمد
رجاء الجداوي ومحمد عبدالرحمن

مسلسلات رمضان 2023 من ضمنها مسلسل جمجوم وبم بم ، الذي يشهد ظهور الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، ويشارك به الفنان محمد عبدالرحمن في موسم رمضان 2023 ويُعرض لأول مرة على التلفزيون عبر قناة MBC مصر، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضه على إحدى المنصات.

مسلسل جمجوم وبم بم

مسلسل جمجوم وبم بم الذي يأتي ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023 يشهد ظهورًا مميزًا للراحلة رجاء الجداوي كـضيف شرف، ويحكي محمد عبدالرحمن عن ذلك قائلا: "الفنانة القديرة رجاء الجداوي كانت فنانة رائعة وجميلة ومُلتزمة، تحب عملها وفنانة من الدرجة الأولى، والعمل معها كان ممتعًا للغاية، وأضافت كثيرًا للعمل هي وكل ضيوف الشرف الذين تواجدوا معنا، فقد شرفوني جميعًا".

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للمزيد حول مسلسلات رمضان 2023 وقصة مسلسل جمجوم وبم بم بطولة محمد عبدالرحمن والظهور الأخير للفنانة الراحلة رجاء الجداوي شاهد الفيديوجراف التالي:

رجاء الجداوي جمجوم وبم وبم مسلسل جمجوم وبم بم محمد عبدالرحمن مسلسلات رمضان 2023

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