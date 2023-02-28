chatGPT يثير فزع العالم .. مبتكر التطبيق يعترف باختراعه المخيف "فيديوجراف"

(chatGPT - شات جي بي تي) .. روبوتات الذكاء الاصطناعي لـ الرد على الأسئلة ، باتت هي الشغل الشاغل لعمالقة وادي السيليكون، وعلى رأسهم شركتا مايكروسوفت وجوجل، لكنها على الجانب الآخر مصدر فزع وخوف لقطاع كبير من الجمهور، من بينهم مخترع chatGPT ذاته.

ما هو chatGPT - شات جي بي تي ؟

وفقا لتقرير lifewire التقني فإن روبوتات المحادثة الجديدة المدعمة بالذكاء الاصطناعي (AI) chatGPT تخيف معظم المستخدمين، حتى مبتكر هذه التكنولوجيا أصبح يشعر بنفس القلق حيال ما ستسفر عنه استخدام هذه الروبوتات الخطيرة التي تعمل بـ الذكاء الاصطناعي.

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لمزيد من المعلومات حول chatGPT (شات جي بي تي) والمخاطر التي تنطوي عليها تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة وخصوصا روبوتات الرد على الأسئلة شاهد الفيديوجراف التالي: