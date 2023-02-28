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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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chatGPT يثير فزع العالم .. مبتكر التطبيق يعترف باختراعه المخيف "فيديوجراف"

chatGPT  يثير فزع
chatGPT  يثير فزع العالم

(chatGPT - شات جي بي تي) .. روبوتات الذكاء الاصطناعي لـ الرد على الأسئلة ، باتت هي الشغل الشاغل لعمالقة وادي السيليكون، وعلى رأسهم شركتا مايكروسوفت وجوجل، لكنها على الجانب الآخر مصدر فزع وخوف لقطاع كبير من الجمهور، من بينهم مخترع  chatGPT ذاته.

ما هو chatGPT - شات جي بي تي ؟

وفقا لتقرير lifewire التقني فإن روبوتات المحادثة الجديدة المدعمة بالذكاء الاصطناعي (AI) chatGPT تخيف معظم المستخدمين، حتى مبتكر هذه التكنولوجيا أصبح يشعر بنفس القلق حيال ما ستسفر عنه استخدام هذه الروبوتات الخطيرة التي تعمل بـ الذكاء الاصطناعي.

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لمزيد من المعلومات حول chatGPT  (شات جي بي تي) والمخاطر التي تنطوي عليها تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة وخصوصا روبوتات الرد على الأسئلة شاهد الفيديوجراف التالي:

ChatGPT شات جي بي تي الذكاء الاصطناعي روبوتات الرد على الأسئلة

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