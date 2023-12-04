4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

شهدت جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور مشاركة 4 نجوم فى ظهور نادر لهم ولعل من أبرز هؤلاء النجوم محمود قابيل وسهير المرشدى وماجدة زكى وميرفت أمين التى ظهرت بالحجاب بصحبة الفنانة دنيا سمير غانم.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور ومواساة الفنانة ريهام عبد الغفور ومن أبرزهم الفنان أحمد حلمى ، وأحمد السقا، ومحمود قابيل، وأحمد السعدنى، وحنان مطاوع، وميرفت أمين، وداليا البحيرى وغيرهم من نجوم الفن .

ويقام عزاء الفنان أشرف عبد الغفور غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

ورافقت الفنانة ريهام عبد الغفور جثمان والدها ودخلت في نوبة بكاء عقب وصول الجثمان.

ريهام عبد الغفور تنعى والدها

ونعت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها الفنان أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتبت ريهام عبد الغفور :"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده ..حتوحشني أوي يا حبيبي .. توفي إلي رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا".

وأضافت :" الجنازة اليوم الأثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطه بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة طريق الواحات بالسادس من أكتوبر ..أرجو قراءة الفاتحة والدعاء لأبي.

أبرز المعلومات عن أشرف عبد الغفور

اسمه الحقيقي عبدالغفور محمد عبدالجواد، ولد في مدينة المحلة الكبرى ،هو من مواليد 22 يونيو عام 1939.

هوايته في التمثيل بدأت من خلال مشاركته بفريق المسرح بمدرسة الجيزة الثانوية، وفريق التمثيل بهيئة التحرير.

في السينما قدم العديد من الأفلام منذ بداية مشواره الفني وكان من بينها "لا شيء يهم"، " رجال في المصيدة"، "الشوارع الخلفية" في عام 1974.

تزوج الفنان أشرف عبدالغفور من ابنة عمه، ولديه ثلاثة أبناء من بينهم الفنانة ريهام عبدالغفور، التي استطاعت أن تثبت موهبتها في عالم الفن في وقت قصير، وأشقائها تامر عبدالغفور وريم عبدالغفور.

خريج أول دفعة للتمثيل من المعهد العالي للسينما عام 1963.

أول عمل قدمه كان من خلال المسرح عام 1962 من خلال مسرحية جلفدان هانم.

كان أول عمل سينمائي شارك فيه كان عام 1966 في فيلم القاهرة 30 بطولة سعاد حسني.

آخر ظهور سينمائي كان عام 1977 بفيلم حلوة يا دنيا الحب.

شارك في نحو 25 فيلما سينمائيا أبرزها «شاطئ المرح، قصر الشوق، بيت الطالبات».

شارك في أكثر من 150 عمل درامي من أبرزها مسلسلات «القاهرة والناس، حضرة المتهم أبي، عمر بن عبدالعزيز، أئمة الهدى، عظماء في التاريخ، زيزنيا، شيخ العرب همام، جبل الحلال، يتربى في عزو، الرحايا».

اشتهر الراحل أشرف عبدالغفور بتقديم الأدوار التاريخية بسبب إجادته للغة العربية، وشارك في مسلسل "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك".

جنازة أشرف عبد الغفور

جنازة أشرف عبد الغفور

جنازة أشرف عبد الغفور