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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنان شهير يكشف تفاصيل نشوب حريق هائل فى سيارته

حريق سيارة
حريق سيارة

نشر الفنان نادر الاتات ، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إكس، يكشف فيه تفاصيل نشوب حريق بسيارته أمام إحدى الكازينوهات فى لبنان.

وعلق نادر الاتات : قدر الله وما شاء فعل.. أنا بخير بفضل الله ورضا أهلي ودعوات امي وبيّي.. بشكر كل حدا سأل واطمن.. الله يسلم الجميع وما تشوفوا شر يا رب.

وتلقى نادر الاتات عديد من التعليقات التى تدعو له بدوام السلام والاطمئنان عليه يعد حريق سيارته. 

وكشف المقربون من نادر الاتات عن السبب وراء حريق سيارته نتيجة ماس كهربائى مما تسبب فى نشوب الحريق بالسيارة. 

وقد بدأ نادر الاتات أولى خطواته الفنية من خلال مشاركته في برنامج سوبر ستار في موسمه الثاني.

وبعد إنتهاء البرنامج عمل نادر الاتات على تقديم أول أغنية منفردة له بعنوان “أني وافليت” ثم قدّم أغنية “تمنيت” يليها أغنية “عملها ومهلا”.

أما الفرصة الذهبية التي حصل عليها نادر الاتات هى دعم الفنان عاصي الحلاني لموهبته مقدماً له أغنية “مرُت حبيبي” من ألحانه وكلمات منير بو عساف. نال نادر على لقب “أفضل نجم شاب” من خلال تصويت الجمهور عبر إذاعة “ميلودي “أف.أم”.

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