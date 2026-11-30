قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات منذ اللحظات الأولى لحادث الوراق، من بينها توفير الدعم النفسي لأسر الضحايا والمصابين، من خلال فرق التدخل النفسي التابعة للهلال الأحمر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن فرق الهلال الأحمر تتحرك فور وقوع أي حادث للوصول إلى أسر الضحايا والمصابين، والتعامل مع الصدمات والآثار النفسية التي تنتج عن الحوادث وما تتركه من آثار قاسية على النفس البشرية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة خصصت أيضًا خطًا ساخنًا للتدخلات النفسية، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخرى التي تستهدف التخفيف من آثار الحادث الأليم ومساندة المتضررين وأسرهم.