انفعل الإعلامي نشأت الديهي، على الهواء بسبب بعض المزايدات الحالية المتعلقة بتعويضات ضحايا حادث الطريق الدائري أعلى الوراق.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الأحد، "الحديث عن التعويضات مش وقته، الدماء لم تجف وأهالي الضحايا موجوعين، ارحموا الناس وحسوا بآلامهم".

وأضاف "الناس اللي بتزايد فيه ناس حقيرة وأصوات معندناش نخوة ولا ضمير فيه أصوات تطلع تتكلم وتشكك وتحاول ترسم صورة سوداء عن الدولة والحكومة لإثارة غضب الناس".

وتابع "فيه أصوات كريهة هدفها تأجيج المشاعر الناس غاضبة وحزينة والأمر يستدعي الحزن والغضب ومضاعفاته فجميعنا غاضبون ولكن أن نزايد أو نستثمر ونشغل هذا الحزن والغضب لرسم صورة على غير حقيقتها".

واستطرد "القصة مش قصة وزير ولا حكومة تمشي ولكن محاولة استثمار الأزمة لتأجيج مشاعر الناس وتحقيق رصيد شعبي مشوه، أعتقد أن التجارة في آلام الناس تجارة حرام واستثمار آلام الناس استثمار فاسد".

وأردف "مش كل الكلام يقال في كل الأوقات عايزين نراعي مشاعر الناس ولكن أخرج علشان أعمل بطل وأقلب الرأي العام في توقيت فيه غضب أعتقد أن ده سوء نية".

وأكمل متأثرًا بالحادثة "إذا بكيت فأنت ما زلت إنسانًا تشعر بالآخرين، ألم الفقد دون مقدمات أمر عظيم، دموع المصريين لم تتوقف منذ فاجعة الوراق والمشاهد موجعة تعجز الكلمات عن وصف ألم أب فقد ابنه أو أم فقدت أبناءها".

وواصل "اللي مات ارتاح واللي عايش هو اللي تعبان، لما تشوف الأب اللي فقد أبنائه منظر لا أتمنى أن أراه، والحوادث لن تنتهي لكن المطلوب اننا بسرعة نقلل من أسباب الحوادث".