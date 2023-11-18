عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حفل زفاف ابن عمرو
حفل زفاف ابن عمرو أديب

انهارت أماني سوكا الزوجة الأولى للإعلامي عمرو أديب ووالدة ابنه خالد من البكاء الشديد عند توجيهها رسالة الى ابنها خلال حفل زفافه الذى أقيم امس. 

أمانى سوكا 

ويعد ظهور أمانى سوكا الأول لها مع الإعلامى عمرو أديب وقالت :"خالد أنا فخورة بك أنت تجاوزت كل توقعاتي" وبكت وهي تتحدث عنه". 

حقيقة انفصال طارق صبري وشيري عادل.. 20 صورة تجمع بينهما أثارت الجدل

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

إسرائيل تسطو على أغنية فنان شهير.. ورد فعل قوى منه

حقيقة انفصالهما| قصة حب طارق صبري وشيري عادل.. والأصدقاء تساءلوا ليه التسرع

حفل زفاف ابن عمرو اديب 

واحتفل الإعلامي عمرو أديب بزفاف نجله خالد من زوجته الأولي أماني سوكا، وذلك بعد شهور من احتفاله بخطوبته.

وظهر الإعلامي عمرو أديب خلال حفل الزفاف تبدو عليه علامات السعادة، وبرفقة زوجته  لميس الحديدي.  

وفي شهر أغسطس الماضي، احتفل عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بخطوبة ابنه خالد، على الكاتبة فرح الطوخي، وكانت هذه اللحظة مميزة حضرها العديد من الأقارب والأصدقاء المقربين، مثل عادل أديب، منال سلامة، وأميرة أديب، مما أضفى عليها طابعًا عائليًا مميزًا.

وكان أخر اعمال عادل أديب هو مسلسل “ حضرة العمدة ” ، والذى عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي .

وشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

عمرو أديب أماني سوكا زوجة عمرو أديب الأولى زفاف أبن عمرو أديب زوجة عمرو أديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة.. تفاصيل

بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية للإدارة الأمريكية

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

موضوعات متعلقة

قطعت صور الزفاف.. 25 لقطة تجمع أحمد حلمى ومنى زكى وأولادهما الثلاثة

بعد مرور 22 عاما.. سر خطير عن مسلسل عائلة الحاج متولى.. تفاصيل

تصدرت التريند.. دوا ليبا تطلق أغنيتها الجديدة "Houdini"

حقيقة انفصالهما| قصة حب طارق صبري وشيري عادل.. والأصدقاء تساءلوا ليه التسرع

أول فنانة عربية.. نجوى كرم تطلق قناة على واتساب

حقيقة انفصال طارق صبري وشيري عادل.. 20 صورة تجمع بينهما أثارت الجدل

إسعاد يونس تصور مسلسل "تيتا زوزو".. تفاصيل

إلهام شاهين تستعين بالفنانة نجاة لدعم فلسطين.. فيديو

ترشيحاتنا

رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل مع حلفائنا في المنطقة لمنع انتشار العنف

عابرة وتنتهي قريبا.. رئيس الوزراء يزف بشرى عن أزمة الدولار

روسيا ترسل طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة

الاتحاد الأوروبي يشيد بدور مصر في إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

200 شهيد.. الاحتلال يرتكب مجـ.زرة جديدة في الفاخورة بمخيم جباليا

توسعات مستقبلية بـ400 مليون جنيه.. مدبولي يتفقد مصنع الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادهما.... صور تكشف عن رومانسية منى زكي وأحمد حلمي

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حسين الشافعي .. قصة الرجل الثاني فى عهدي ناصر والسادات

موجودة في البيت| تناول هذه الأطعمة يعالج أنخفاض مستويات الهيموجلوبين

فيديو

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

سر تشجيع فؤاد خليل لـ الزمالك.. وموقفه من الأهلي

أغنية سويدية.. تفاصيل أغنية “تحيا فلسطين” التي مر عليها 40 عامًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ