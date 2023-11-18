حقيقة انفصالهما| قصة حب طارق صبري وشيري عادل.. والأصدقاء تساءلوا ليه التسرع

أثار كل من طارق صبري وشيري عادل حالة من الجدل الواسع بعد قرار حذف صورهما عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وهو الأمر الذى قد يشير إلى انفصالهما.

وقام الثنائي بحذف صورهما معا في توقيت واحد علي حساب كل منهما، بعد انتشار أقاويل في الفترة الماضية عن نشوب خلافات بينهما.

قصة حب طارق صبري وشيري عادل

وعن زواجها قالت شيري عادل خلال لقاء مع برنامج The Insider بالعربي إنها تعرف طارق صبري منذ 6 سنوات وقالت: نعرف بعض من 6 سنين من أيام مسلسل "بنات سوبر مان" وأصحاب جدا وحصل مواقف وحاجات مش هلحق أحكيها، الصداقة تحولت لحب، لكن الموضوع كان فجأة.

وعن فكرة متى بدأت قصة حبهما أو شرارة الحب كما يقال قالت شيري عادل: مش عارفة أقول لحظة معينة ويمكن محتاجة برنامج كامل عشان أحكي.

وقد سيطرت حالة من الجدل على الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية بعد انباء ارتباط الفنان طارق صبري بالفنانة شيري عادل. وجرى تداول العديد من الأخبار تفيد ارتباطهما بشكل رسمي استعدادا للزواج، بعد ظهورهما سويا فى أكثر من مكان عام، كان أخرها حضورهما عرض مسرحية زقاق المدق للنجمة دنيا عبد العزيز.

التسرع فى زواج طارق صبرى وشيرى عادل

وقد حلت الفنانة شيري عادل والفنان طارق صبري، ضيوفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وكشفت شيري عادل كواليس بداية قصة الحب مع طارق صبري ، قائلة:" تجمعني به صداقة منذ فترة وبدأنا نتكلم مع بعض بشكل يومي وبنسأل على بعض ".

وتابعت شيري عادل:" فجأة دخلنا حياة بعض وبقينا لازم نتقابل ونتكلم كل يوم ثم بدأت قصة الحب بيننا ".

واكملت شيري عادل: لما كان بيكلمني عشان نتقابل كنت بروح على طول"، مضيفة: "اتفقت مع طارق على الزواج وكافة الأصدقاء كانوا سعداء بهذا القرار لكنهم كانوا يسألون عن سبب التسرع في قرار الزواج".

طارق صبري وشيري عادل

طارق صبري وشيري عادل

طارق صبري وشيري عادل

طارق صبري وشيري عادل

طارق صبري وشيري عادل

طارق صبري وشيري عادل

طارق صبري وشيري عادل

طارق صبري وشيري عادل

طارق صبري وشيري عادل

طارق صبري وشيري عادل