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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب إصابة سيدة بعاهة مستديمة.. فنان عالمي مهدد بالحبس| تفاصيل

أرنولد شوارزينجر
أرنولد شوارزينجر

رفعت سيدة تدعى شيريل أوغسطين دعوى قضائية ضد النجم العالمى أرنولد شوارزينجر تتهمه فيها بإصاباتها بإعلاقة مستديمة يسبب حادث سير تعرضت له. 

وكشفت شيريل أوغسطين عن ان ارنولد شوارزينجر عرض عليها ان يتولى كل النفقات الطبية وتكاليف العلاج وقد انفقت عديد من المبالغ المادية الضخمة من أجل علاجها إلا أنها تعرضت الى أزمة كبيرة نتجت عنها الاصابة بقدمها بعاهة مستديمة. 

وقالت شيريل أوغسطين إننى لم أستطع ممارسة عملى حتى الآن أو قيادة سيارتى وهو الأمر الذى دفعنى إلى رفع دعوى قضائية ضد ارنولد شوارزينجر. 

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أرنولد شوارزيجر 

وقد كشف موقع ديلي ميل عن صور للنجم العالمي أرنولد شوارزنيجر أثناء تصوير عمله التليفزيوني الأول طوال مسيرته الفنية وذلك في تورنتو.

ويحرص أرنولد شوارزنيجر على أن تكون هذه التجربة بمثابة إضافة جديدة فى مسيرته الفنية الحافلة بالأعمال السينمائية الناجحة.

ويعد مسلسل أرنولد شوارزنيجر الجديد تدور احداثه فى إطار من الإثارة والتشويق حول عالم الجاسوسية.

وجه الممثل الأمريكي الشهير والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا أرنولد شوارزنيجر رسالة شخصية وخاصة للروس وإلى الرئيس بوتين وسط الحرب القائمة، قائلا إنه يحبهم لذلك قرر التوجه إليهم مباشرة بكلمات خاصة اختارها بعناية.

في مقطع فيديو أنتجته وكالة attn الأمريكية أذاعت فضائية يورونيوز عربية، وشاركه رنولد شوارزنيجر عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي قال نجم أفلام الأكشن والخيال الأمريكية: "أتحدث إليكم اليوم لأن هناك أشياء تحدث في العالم يتم إخفاؤها عنكم، أشياء مروعة تحتاج إلى معرفتها".

واستحضر نجم السينما البالغ من العمر 74 عامًا ذكرياته في روسيا أثناء مصافحته للاعب كمال الأجسام السابق يوري بتروفيتش فلاسوف في العام 1961. وقال إن النجم الروسي فلاسوف استلهمه عندما كان مراهقا، وأهداه كوبا لا يزال يستخدمه حتى اليوم.

أصبح الرياضي مثله الأعلى، على الرغم من إحجام والده في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الحين، قال النجم الأمريكي إن الشعب الروسي وروسيا أصبح مصدر إلهام له، وبالفعل كانت روسيا البلد الذي صور فيه أيضًا البعض أفلامه.

مضى أرنولد شوارزنيجر إلى أبعد من هذا هذا حين قال "إن الحكومة الروسية تكذب عليكم بشأن الحرب في أوكرانيا". وتابع "أوكرانيا لم تبدأ هذه الحرب. ولا القوميين أو النازيين". "من هم في السلطة في الكرملين هم من بدأوا هذه الحرب.. هذه ليست حرب الشعب الروسي".

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