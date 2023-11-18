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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة انفصال طارق صبري وشيري عادل.. 20 صورة تجمع بينهما أثارت الجدل

طارق صبري وشيري عادل
طارق صبري وشيري عادل

أثار كل من طارق صبري وشيري عادل حالة من الجدل الواسع بعد قرار حذف صورهما عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو الامر الذى قد يشير الى انفصالهما.

وقام الثنائي بحذف صورهما معا في توقيت واحد علي حساب كل منهم ، بعد انتشار اقاويل في الفترة الماضية عن نشوب خلافات بينهم .

ونرصد فى التقرير التالى 20 صورة تجمع بين طارق صبرى وشيرى عادل قبل أن يحذف كل منهما صورهما عبر انستجرام. 

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طارق صبري وشيري عادل 

وكان اخر اعمال طارق صبري هي حكاية ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذ عن كتاب للراحل مصطفى محمود يحمل نفس الاسم، وهي مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح للمؤلف عمرو محمود ياسين، و من إخراج محمد الخبيري ومن وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل من بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.

"55 مشكلة حب"  مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON و ON دراما. 

شيرى عدل وطارق صبرى (14)
شيرى عدل وطارق صبرى (14)
شيرى عدل وطارق صبرى (13)
شيرى عدل وطارق صبرى (13)
شيرى عدل وطارق صبرى (12)
شيرى عدل وطارق صبرى (12)
شيرى عدل وطارق صبرى (11)
شيرى عدل وطارق صبرى (11)
شيرى عدل وطارق صبرى (10)
شيرى عدل وطارق صبرى (10)
شيرى عدل وطارق صبرى (9)
شيرى عدل وطارق صبرى (9)
شيرى عدل وطارق صبرى (8)
شيرى عدل وطارق صبرى (8)
شيرى عدل وطارق صبرى (7)
شيرى عدل وطارق صبرى (7)
شيرى عدل وطارق صبرى (2)
شيرى عدل وطارق صبرى (2)
شيرى عدل وطارق صبرى (6)
شيرى عدل وطارق صبرى (6)
شيرى عدل وطارق صبرى (1)
شيرى عدل وطارق صبرى (1)
شيرى عدل وطارق صبرى (5)
شيرى عدل وطارق صبرى (5)
شيرى عدل وطارق صبرى (5)
شيرى عدل وطارق صبرى (5)
شيرى عدل وطارق صبرى (4)
شيرى عدل وطارق صبرى (4)
شيرى عدل وطارق صبرى (4)
شيرى عدل وطارق صبرى (4)
شيرى عدل وطارق صبرى (3)
شيرى عدل وطارق صبرى (3)
شيرى عدل وطارق صبرى (2)
شيرى عدل وطارق صبرى (2)
شيرى عدل وطارق صبرى (3)
شيرى عدل وطارق صبرى (3)
شيرى عدل وطارق صبرى (1)
شيرى عدل وطارق صبرى (1)
شيرى عدل وطارق صبرى (2)
شيرى عدل وطارق صبرى (2)
شيرى عدل وطارق صبرى (1)
شيرى عدل وطارق صبرى (1)
طارق صبري وشيري عادل طارق صبري شيرى عادل انفصال طارق صبرى وشيرى عادل أعمال طارق صبري أفلام شيري عادل

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