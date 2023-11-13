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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. شاهد 20 صور جمعتهما أثارت إعجاب الجمهور

أحمد فهمى وهنا الزاهد
أحمد فهمى وهنا الزاهد

انتشرت في الساعات الاخيرة انباء تفيد بطلاق الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد ، حسب ما نشرته بعض المواقع الصحفية.

طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

وعلم صدى البلد ان الطلاق لم يحدث رسميا بين هنا الزاهد واحمد فهمي ، مع وجود بعض المشاكل والخلافات أدت لحالة من الانفصال خلال الفترة الماضية.

 

ونرصد عدد من الصور التى جمعت بين أحمد فهمى منذ أعلن خطوبتهما ثم حفل الزفاف حتى الآن والتى أثارت حالة من الجدل بين عشاق النجمين حيث أبدى الكثير إعجابه بهذا الكابلز الفنى وكان يتوسم فيهما أن يعيدا للاذهان النجاحات الزوجية الفنية.

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا حول انفصال الفنان أحمد فهمي عن زوجته هنا الزاهد جعل اسم الثنائي يتصدر محركات البحث جوجل .

ألغت الفنانة هنا الزاهد متابعة كريم فهمي شقيق زوجها أحمد فهمي حيث بدأ ظهور بوادر مشكلة عائلية بسبب دانيا زوجته.

كما ألغت هنا الزاهد متابعة دانيا زوجة كريم فهمي وحظرتها من حسابها؛ لتؤكد وجود خلاف بينهما.

وتشارك الفنانة هنا الزاهد في مسلسل “إقامة جبرية”. المقرر عرضه خلال الايام القادمة.

أبطال مسلسل “إقامة جبرية”

مسلسل “إقامة جبرية” مكون من 10 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، من بطولة هنا الزاهد، وصابرين، ومحمد الشرنوبي، وثراء جبيل، ومحمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”

وتقدم الزاهد تجربة جديدة عليها في مسيرتها الفنية بمسلسل “إقامة جبرية”، حيث اعتمدت في معظم أعمالها بالسنوات الأخيرة على التيمة الكوميدية والرومانسية.

وتجسد هنا في إقامة جبرية شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال.

ويظهر محمد الشرنوبي ضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور والدته وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج، أما ثراء جبيل فتجسد شخصية صاحبة مركز لتربية الكلاب وصديقة هنا الزاهد المقربة.

هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
هنا الزاهد واحمد فهمى
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