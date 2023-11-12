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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

نيقولا معوض
نيقولا معوض

أطلق الفنان نيقولا معوض عددا من التصريحات النارية له أثناء حلول ببرنامج "كتاب الشهرة" عبر قناة الجديد من تقديم الإعلامي علي ياسين.

وكشف نيقولا معوض عن كثير من المفاجآت قائلا : عشت فترة من طفولتي بالملاجئ بسبب الحروب وظهرت بمشهد عاري في فيلم Three Thousand Years of Longing لأن تم تصويره بجمالية ويخدم القصة هو مشهد فنيا جميل جدا وأنا سعيد وفخور بهذا المشهد.

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نيقولا معوض

وأضاف نيقولا معوض: أدمنت على شرب الكحول فترة ولكنني لم أدمن المخدرات وأشرب الحشيش مع الأصحاب مجاملة وتعرضت لحادث سير بسبب الكحول وغفوت أثناء القيادة.

وأوضح نيقولا معوض: كمت ملحدا وأنا بعمر 17 عاما وامنت بوجود الله بعدما وجدت الشر بحياتنا.

وأشار نيقولا معوض: تعرضت لتجربة سيئة سببت لي الشعور بالكسرة،  حيث تعرضت للتحرش في سن 11 عام واستمر هذا الإحساس عدة سنوات. 

تمكن الفنان نيقولا معوض من تخطي تجربته السيئة عندما كبر وأدرك أنه ليس المذنب، وأن الكثير من الأشخاص يمرون بهذه التجربة ويشعرون بالذنب ويلومون أنفسهم، ناصحًا كل من عانى من التحرش في مرحلة عمرية ما ألا يهرب من الأمر ويتجه إلى المخدرات أو شرب الخمور، والأفضل أن ينظروا إلى التجربة من بعيد ويتأكدوا من أنهم لم يكن لهم يد فيها.

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