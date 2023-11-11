عيد ميلاده.. مسيرة أحمد الفيشاوى وقصة زيجاته الـ6 واعترافه بأبنائه

يحتفل اليوم الفنان أحمد الفيشاوى بعيد ميلاده الثلاثة والأربعين حيث قدم عددا من الأعمال الفنية التى لاقت نجاحا كبيرا فى دور العرض وحظت بإشادة من جانب جمهوره.

مشوار أحمد الفيشاوى الفنى

بدأ أحمد الفيشاوي مشواره الفنى فى عام 2000، وذلك من خلال مشاركته في مسلسل "وجه القمر" مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وبدأت شهرته الحقيقية بعد دوره المميز الذي قدمه في عام 2004 بمسلسل "عفاريت السيالة" والذي يعد أول بطولة مطلقة له رغم صغر سنه.

وقدم أحمد الفيشاوى ما يقرب من 60 عملا بين السينما وتلفزيون، بدأت عام 2000 بمسلسل "وجه القمر"، مع الراحلة فاتن حمامة، وفي عام 2001 قدم دوره المميز في مسلسل حديث الصباح والمساء، ومن ثم اشترك في "شباب أون لاين"، وفيلم شباب على الهوا، وشارك الفنانة نبيلة عبيد في مسلسل "العمة نور"، وفي عام 2004 حصل أحمد الفيشاوي على البطولة المطلقة الأولى في مسيرته الفنية بمسلسل "عفاريت السيالة" مع الممثل حسن حسني وعبلة كامل من تأليف أسامة انور عكاشة، وفي عام 2005 حصل على بطولة فيلم "الحاسة السابعة" مع رانيا الكردي، ومسلسل السات كوم و"تامر وشوقية".

زيجات أحمد الفيشاوى

وتزوّج الفيشاوى 6 مرات، الأولى من السيدة هند الحناوي والدة ابنته الوحيدة، وقد شغلت قضية زواجهما الجمهور لفترة طويلة؛ نظرًا لتبادل القضايا بينهما لسنوات طويلة.

أما الزيجة الثانية فكانت من وسام عاطف، واستمر الزواج 40 يومًا فقط، والزيجة الثالثة من ألمانية تدعى دنيس ولمان، ثم تزوج لرابع مرة من الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، وتظل الزيجة الخامسة سرية حتى الآن، حيث لم يعلن "الفيشاوى" عن اسم السيدة التى تزوجها، وكانت أخر زيجاته من أعلن من ندى الكامل والتى انفصلت عنه مؤخرا حيث استمر الزواج عدة سنوات ولكنه لم يسفر عن وجود أطفال.

واعترف مؤخرا أحمد الفيشاوى بوجود ابنه من زوجته الالمانية دنيس وهو يدعى تيتوس أحمد الفيشاوي وياتى ذلك بعد اعترافه سابقا بابنته لينا من زوجته هند الحناوى.