عادل مش عادل.. أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه الجديد |شاهد

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد الذى يحمل اسم "عادل مش عادل" وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

فيلم "عادل مش عادل"، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزواي، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسرى.

ويدور الفيلم فى إطار كوميدى حيث يتعرض الفيشاوى للعديد من المشاكل ، ويلعب ضمن الاحداث شخصية محام .

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي عن كيفية إخفاء "التاتوهات" من جسده التي اثار بها جدلًا خلال الأيام الماضية بعد ظهور جسده بالكامل من دونها وسط تساؤلات العديد من متابعيه عن كيفية إزالتها بهذه السرعة.

ونشر "الفيشاوي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله وهو يخضع لعملية إخفاء التاتوهات من جسده وعلق قائلًأ: "هي الشغلانة بتتعمل كده، مات الكلام"، ولاقت الصور إعجاب متابعيه .