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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان يتعاطى المخدرات.. العثور على جثة فنان عالمي شهير داخل غرفة نومه

جثة
جثة

تم العثور على جثة الفنان العالمى إيفان إلينغسون فى منزله بكاليفورنيا حيث وجد بمنزله داخل غرفة نومه ولم يتم الكشف عن أى تفاصيل أخرى حول السبب الحقيقى للوفاة.

وكشف والد إيفان إلينغسون عن أن ابنه الذى كان يبلغ من العمر 35 عاما كان يتعاطى المخدرات فى فترة سابقة ولكن استطاع أن يقلع عنها ويعود إلى حياته الطبيعية بشمل جديد.

وكشف الطبيب الشرعى عن أن حتى الآن ليس هناك أى شبة جريمة فى وفاة النجم إيفان إلينغسون حيث كل الشواهد تدل على أن الوفاة طبيعية خاصة أنه مات داخل غرفة نومه وليس هناك أى اثار للجريمة.

إيفان إلينغسون اشتهر بعمله أيام المراهقة في فيلم "My Sister's Keeper" و "CSI: Miami". 

إيفان إلينغسون 
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