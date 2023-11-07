كان يتعاطى المخدرات.. العثور على جثة فنان عالمي شهير داخل غرفة نومه

تم العثور على جثة الفنان العالمى إيفان إلينغسون فى منزله بكاليفورنيا حيث وجد بمنزله داخل غرفة نومه ولم يتم الكشف عن أى تفاصيل أخرى حول السبب الحقيقى للوفاة.

وكشف والد إيفان إلينغسون عن أن ابنه الذى كان يبلغ من العمر 35 عاما كان يتعاطى المخدرات فى فترة سابقة ولكن استطاع أن يقلع عنها ويعود إلى حياته الطبيعية بشمل جديد.

Former child star, Evan Ellingson, has passed away at 35. https://t.co/v2x7AQ7JZu pic.twitter.com/aExulpjjmh — E! News (@enews) November 7, 2023

وكشف الطبيب الشرعى عن أن حتى الآن ليس هناك أى شبة جريمة فى وفاة النجم إيفان إلينغسون حيث كل الشواهد تدل على أن الوفاة طبيعية خاصة أنه مات داخل غرفة نومه وليس هناك أى اثار للجريمة.

إيفان إلينغسون اشتهر بعمله أيام المراهقة في فيلم "My Sister's Keeper" و "CSI: Miami".