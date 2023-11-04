عمرو دياب وليلى علوى يخطفان الأنظار في حفل زفاف ابن رجل أعمال.. صور

خطف كل من الفنان عمرو دياب والفنانة ليلى علوى الانظار إليهما فور حضورهما حفل زفاف ابن أحد رجال الأعمال داخل إحدى الفنادق الكبرى.

ليلى علوى

وقدم عمرو دياب عدد من الأغانى الشهيرة له ومنها أغنية هتدلع التى قدمها للعريس وتفاعلت معه ليلى علوى.

عمرو دياب

عمرو دياب

تضامنا مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية قرر الفنان عمرو دياب التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الانسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وقام الفنان عمرو دياب بتغيير كافة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر حسابه الرسمي على منصة انغامي، واستبدالها جميعا بصورة العلم الفلسطيني في إعلان واضح لتضامنه مع الشعب الفلسطيني العربي.

وقرر النجم عمرو دياب تأجيل حفله في دبي غدًا الجمعة، بساحة كوكاكولا أرينا.

وأعلنت الصفحة الرسمية عبر انستجرام كاتبة، بسبب الأحداث المؤسفة التي تشهدها غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب في كوكا كولا أرينا حتى إشعار آخر. قلوبنا مع شعب فلسطين، ونحن نقف معهم خلال هذه الأوقات الصعبة.