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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدفه التشويه.. مقطع فيديو يثير الجدل للفنان محمد سلام وحقيقة تواجده بديسكو

محمد سلام
محمد سلام

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر سابقا إكس حاليا مقطع فيديو مثير للفنان محمد سلام أثناء تواجده فى إحدى الديسكوهات وهو الأمر الذى تسبب فى جدل واسع وهجوم شرس عليه بعد موقفه الأخير بعد اعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعى وتعاطفه مع أهل فلسطين.

ولكن تبين أن الفيديو الذى انتشر للفنان محمد سلام الهدف منه التشويه بعد موقفه الحاسم والذى كسب به احترام الجمهور والتعاطف معه حيث يعود الفيديو إلى عام 2022 أثناء تواجده  للاحتفال بالعرض الخاص لفيلم "عمهم" مع محمد إمام والمنتج أحمد السبكي.

محمد سلام

وقال محمد سلام من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :" بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

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وأضاف محمد سلام :"المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل ".

وأوضح :" أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدا عن المشاركة فى موسم الرياض".

كشفت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عن البوستر الدعائى لمسرحية «زواج اصطناعي»، والذى يقوم ببطولته مى عز الدين تمهيدا لعرضها خلال الأيام المقبلة.

وكشف بوستر المسرحية عن عرضها فى 30 أكتوبر الحالى لتكون المرة الأولى التى تشارك فيها مى عز الدين فى موسم الرياض بعرض مسرحى والأولى أيضا فى تقديم عمل مسرحى.

ويشارك الفنانة مى عز الدين، فى بطولة المسرحية كل من محمد سلام وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.

مى عز الدين

يذكر أن آخر أعمال مى عز الدين مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.

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