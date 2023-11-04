إرضاء لوجه الله ونصرة للدين.. فنان شهير يعلن اعتزاله

نشر الفنان والـ دى جى أحمد علاونة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن اعتزال الفن.

وقال أحمد علاونة : أعلن اعتزالي مهنة الـ DJ إرضاءَ لوجه الله تعالى، ونضرةَ لدين الله ولرسولنا الكريم محمد صلّى الله عليه وسلم، ونصرةَ لشهداء غزة.

أحمد علاونة

أحمد علاونة

وشارك أحمد علاونة مؤخرا فى حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، على الآنسة رجوة آل سيف والذى شارك فيه الفنان تامر حسني، وأحمد سعيد، وراغب علامة، وديانا كرزون وزين عوض، عبد الله مهيرات.

وكانت الجهة المنظمة أعلنت عن تفاصيل الحفل الذي يُشارك فيه تامر حسني وأحمد سعد، على هامش حفل زفاف الأمير الحسين في الأردن، حيث قالت: «بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف، تحتفل باقة من ألمع نجوم الوطن العربي بالأردن والأردنيين، في حفلة مجانية تُقام بإهداء من الأشقاء العرب، شاركونا الفرحة في ستاد عمان الدولي في مدينة الحسين للشباب (المدينة الرياضية) حيث يبدأ البرنامج في تمام الساعة الثامنة مساءً،».

وقد أحيا أحمد علاونة حفلا أيضا فى الاردن برفقة الفنان زياد مالك والدي جي سعيد مراد وذلك فى شهر سبتمبر الماضى.