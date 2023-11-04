استشهاد واعتقالات وقطع أرزاق.. الفنانون الفلسطينيون ضحايا بطش العدوان الإسرائيلي.. صور

منذ 7 من أكتوبر الماضى، والعدو الصهيوني الإسرائيلى يمارس كل أنواع العنف والبطش تجاه الأطفال والنساء والأبرياء من شعب فلسطين دون هوادة أو اعتبار للإنسانية، وطال بطش العدو الصهيوني أيضا عدد من الفنانين الفلسطينين ومنهم من استشهد ومنهم تعرضوا للاعتقال واخرون فقدوا مهنتهم بسبب دعمهم لبلدهم فلسطين.

ونرصد فى التقرير التالى النجوم الذين تعرضوا لبطش العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ عملية طوفان الأقصى.

استشهاد إيناس وعلى

أعلنت عدد من المواقع الفلسطينية عن وفاة فنانة شهيرة وابنتيها لين وسارة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، منزلهم في غزة.

وتم التعرف على جثمان الفنانة إيناس السقا اليوم في مستشفى الشفاء بغزة.

إيناس السقا كانت من أوائل العاملات في المسرح الغزي، وشاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

وقدمت إيناس السقا أكثر من عشرة أعمال منها “الدب”، “في شي عم بيصير” ومثّلت للأطفال في أعمال عديدة.

يذكر أن الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية، كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".

إيناس السقا

على نسمان

استشهد الفنان الفلسطيني على نسمان ، جراء غارة جوية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة ، وذلك خلال الساعات الماضية.

وجاء استشهد الفنان الفلسطيني علي نسمان، بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.

على نسمان

اعتقالات

وقعت فى يد الاحتلال الإسرائيلي نجمتين فلسطيتين رتم اعتقالهما حيث كشفت إحدى وسائل الإعلام العبرية عن تمديد اعتقال الممثلة الفلسطينية ميساء عبد الهادي لمدة يومين من قبل محكمة الصلح في الناصرة ،أثر دفاعها عن القضية الفلسطينية .

وجاء في البيان، أن مكافحة الشرطة للتحريض مستمرة طوال الوقت، وبعد إلقاء القبض عليها خضعت لاستجواب مكثف في مركز الشرطة، وتخطط السلطات الإسرائيلية المحتلة لعقد جلسة لاحقة للمحكمة، حيث ستقترح تمديد احتجازها لإجراء تحقيق أعمق.

وكانت ميساء عبدالهادي نشرت صورًا ليافا أدار،التى تبلغ من العمر 85 عامًا، وهي محتجزة من قبل حماس مع رموز تعبيرية ضاحكة وصورة أخرى لقوات حماس تخترق الجدار الأمني الإسرائيلي مع تعليق باللغة الإنجليزية "دعونا نذهب على طريقة برلين".

يذكر أن أخر أعمال ميساء عبد الهادي ، هو فيلم صالون هدى وهو الفيلم المأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتحدث عن مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور فى كوافير لتصفيف الشعر فى بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى هدى، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها؛ تنقلب الأمور رأسًا على عقب حين يتم تصويرها فى مواضع مخلة بسبب هدى التى تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، يتعين على ريم أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها.

ميساء عبد الهادى

دلال أبو آمنة

وأثار اعتقال المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل الاحتلال الاسرائيلى حالة من الجدل الواسع وذلك بعد تحريض مستوطنين ضدها والتى تم الإفراج عنها بعد ذلك.

استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية اعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة من قبل القوات الاحتلال الإسرائيلية .

وقالت وزارة الثقافة فى منشور لها عبر موقع فيسبوك : وزارة الثقافة تستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الفنانة دلال أبو آمنة من الناصرة، بعد تحريض مستوطنين ضدها.

دلال أبو آمنة

نعمة فقدت مهنتها

المغنية الفلسطينية نعمة أعلنت عن إنهاء تعاقدها مع إحدى الشركات الأجنبية بعد غنائها لبلادها في ظل الأزمة الحالية.

وكتبت نعمة عبر حسابها بموقع X: "بعد أن تم إلغاء تعاقدي من شركتي الجديدة، بسبب التحدث ضد احتلال وطني فلسطين، كنت أشعر بعدم الأمان، واقترحوا عليّ تهدئة المواقف المؤيدة للفلسطينيين، لم أتوقف، واصلت المضي قدما، لم يعد لدي ما أخسره وأنا سعيد للغاية لأنني لم أستسلم للضغوط".