إيرادات الأفلام| محمد فراج يتفوق على الجميع.. وماجدة زكي نمبر 7

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين عدد من الأعمال المهمة، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، ولكنه شهد تراجعا كبيرا في حجم الإيرادات، بسبب الأحداث الجارية التي دفعت الجمهور إلى العزوف عن مشاهدة الأفلام.

وعرضت مؤخرا 3 أفلام أخرى، هي: “العميل صفر"، “وش في وش”، وانضم إليها فيلم “فوى فوى فوى".

وبلغت إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما، أمس الاحد، 342.038 جنيه، حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم فوى فوى فوى

استطاع فيلم “فوي فوي فوي”، بطولة محمد فراج تصدر إيرادات السينما داخل مصر منذ طرحه، ليحتل المركز الأول.

وحقق الفيلم مساء أمس إيرادات بلغت 107.509 جنيه، ويقوم ببطولته محمد فراج ونيللي كريم.

فيلم “وش في وش”

وجاء في المركز الثانى فيلم “وش في وش”، الذى يقوم ببطولته كل من: محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي، وحقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 77.117 جنيه.

ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي تتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

فيلم “العميل صفر”

احتل فيلم “العميل صفر” المركز الثالث بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 61.072 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “الخميس اللي جاي”

بينما حقق فيلم “الخميس اللي جاي” إيرادات بلغت قيمتها 56.722 جنيه، ليحتل بذلك المركز الرابع.

فيلم “الخميس اللي جاي”، من بطولة عمرو عبد الجليل، ومي كساب، وسليمان عيد، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، وإخراج حسن صالح.

فيلم “حسن المصري”

حقق فيلم "حسن المصري" إيرادات بلغت قيمتها 19.162 جنيه؛ ليأتي في المركز الخامس.

ويندرج العمل ضمن نوعية أفلام الأكشن والتشويق، ويشارك في بطولته دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، ولينا صوفيا، وتمت كتابة السيناريو بواسطة نورا لبيب وسمر طاهر، وإخراج سمير حبشي.

فيلم “بيت الروبي”

تراجع فيلم “بيت الروبي” عن تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 7900 جنيه، ليحصل على المركز السادس بين الأعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات، إلا أنها المرة الأولى التي يحقق فيها أقل من مليون جنيه منذ عرضه.

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حالياً، ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

فيلم “سكر”

بينما حقق فيلم “سكر” إيرادات بلغت 5986 جنيه ليأتي في المركز السابع بعد أسبوع من عرضه فى السينما.

والفيلم يعد عودة للفنانة ماجدة زكي، ويشاركها البطولة فى الفيلم الفنانة حلا الترك.

"أولاد حريم كريم”

حقق فيلم “أولاد حريم كريم” 5413 جنيها فى جميع السينمات بالقاهرة وباقي المحافظات، ليكون مفاجأة للجميع ليحتل بذلك المركز الثامن.

والفيلم يقوم ببطولته كل من مصطفى قمر وعلا غانم وداليا البحيري وبسمة وبشرى وعمرو عبد الجليل وإخراج على إدريس وتأليف زينب عزيز.

فيلم “البعبع”

حقق فيلم “البعبع” إيرادات بلغت 1157 جنيها، ليأتي فى المركز التاسع.

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنياوي، وتدور أحداثه حول بلطجي يتوب عن الإجرام ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.