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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز اخبار الوادي الجديد| افتتاح المرحلة الثانية من تطوير أحد الفنادق.. والجامعة تنظم برنامجًا تدريبيًا لدعم التمكين الاقتصادي

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار يوم الاربعاء كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية يفتتحان المرحلة الثانية من تطوير أحد الفنادق بالمنطقة

افتتحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، واللواء دكتور خالد فودة مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، اليوم، المرحلة الثانية من أعمال تطوير أحد الفنادق بمنطقة شرق العوينات، وذلك في إطار دعم مقومات الإقامة والخدمات اللوجستية اللازمة لمواكبة التوسع في الأنشطة الاستثمارية والتنموية بالمنطقة، بحضور اللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير عام المحافظة، والأستاذ حامد عبدالله سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الداخلة، وعدد من القيادات التنفيذية والمستثمرين بالمنطقة.

واستعرض الحضور مكونات الفندق ومرافقه، المقام على طراز بيئي معاصر يجمع بين الهوية المحلية والطبيعة، بطاقة استيعابية تبلغ 30 غرفة، يضم مبنى من طابق واحد يشتمل على ٣ قاعات، وغرفة اجتماعات، وصالتين رئيسيتين، و٦ مكاتب إدارية، إلى جانب مطبخ مركزي مجهز ومخبز بلدي، فضلًا عن منظومة متكاملة للتبريد والخدمات اللوجستية، ومساحات خارجية تشمل حديقة ومناطق مخصصة للجلسات والاستجمام.

وخلال تفقده تجهيزات الفندق، أشاد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية المحلية بمستوى التصميم والتجهيزات ومراعاة طبيعة البيئة المحيطة في التنفيذ، مؤكدًا أهمية تكامل الخدمات المساندة مع المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، بما يعزز مقومات التنمية والجذب المجتمعي بالمنطقة.

من جانبها، أكدت المحافظ أهمية ما يمثله المشروع الفندقي من إضافة لاحتياجات الإقامة الملائمة والآمنة للعاملين والمستثمرين والمترددين على المنطقة، لافتةً لأهمية التوسع في توفير المنشآت والخدمات الفندقية واللوجستية، بما يواكب حجم الأنشطة الاقتصادية والتوسعات الاستثمارية المستقبلية المأمولة، ويدعم تهيئة بيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار على امتداد توسعات التنمية بالمحافظة.

جامعة الوادي الجديد تنظم برنامجًا تدريبيًا لدعم التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال

نظمت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد برنامجًا تدريبيًا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركزي الخارجة والفرافرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة ومؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك مصر، في إطار جهود دعم التمكين الاقتصادي وتأهيل الشباب لسوق العمل.


دعم المشروعات وتنمية المهارات الاقتصادية

جاء البرنامج تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وبحضور الدكتور محمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، والدكتور إسلام عامر، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري وطلاب الكلية.

وتضمن البرنامج التدريبي محاضرات قدمتها رغدة رفعت بهنوس، مدير وحدة السكان بمحافظة الوادي الجديد، ومحمد عبد الجيد عبد السلام، مدير إدارة مشروعي بالمحافظة، ومحمد سامي، مندوب بنك مصر فرع الخارجة، تناولت سبل دعم المشروعات وتنمية المهارات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.

ويستهدف البرنامج تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، إلى جانب تنمية قدراتهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق مصادر دخل جديدة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار التعاون بين جامعة الوادي الجديد والجهات والمؤسسات المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لدعم جهود التنمية المستدامة والوصول بالخدمات والبرامج التدريبية إلى أبناء المحافظة، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي بمركزي الخارجة والفرافرة.

نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بإعادة صرف الأسمدة المدعمة لمزارعي النخيل بالوادي الجديد


استعرض النائب المهندس أحمد أيوب، عضو مجلس الشيوخ، معاناة مزارعي النخيل بمحافظة الوادي الجديد، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، مسلطًا الضوء على الأعباء المتزايدة التي يتحملها المزارعون نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مطالبًا الحكومة بالتدخل العاجل لحماية المزارعين ودعم استقرار القطاع الزراعي بالمحافظة.


ارتفاع ملحوظ في تكاليف تشغيل آبار المياه الجوفية

وأوضح النائب أن مزارعي النخيل يواجهون ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف تشغيل آبار المياه الجوفية واستهلاك الكهرباء، إلى جانب نفقات صيانة الآبار وشبكات الري وشراء مستلزمات الإنتاج، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية عليهم.

وأشار إلى أن قرار وزارة الزراعة بوقف صرف الأسمدة المدعمة ضاعف من معاناة المزارعين، ووضعهم أمام تحديات إضافية في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة، بالتزامن مع ضغوط التجار لشراء محصول التمور بأسعار منخفضة، وغياب سياسة سعرية واضحة تضمن حصول المنتج على عائد عادل يتناسب مع حجم النفقات والجهد المبذول طوال العام.

وأكد أيوب أن استمرار هذه الأوضاع يمثل تحديًا أمام التوسع في زراعة النخيل، ويؤثر على قدرة المزارعين على مواصلة الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي مناسب، خاصة أن زراعة النخيل تمثل أحد أهم الأنشطة الزراعية والاقتصادية بمحافظة الوادي الجديد.

وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة باتخاذ موقف واضح لدعم مزارعي النخيل، وإعادة النظر في قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة، بما يضمن تخفيف الأعباء عن المزارعين، وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار بيع المحصول، وحماية حقوق المنتجين وتشجيعهم على استمرار الإنتاج والتوسع في زراعة النخيل.

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