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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

حبس
حبس

أصدرت المحكمة الروسية حكما بحبس الفنانة الشهيرة ألكسندرا سكوتشيلنكو 7 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الجيش الروسى بعدما بدلت ملصقات الأسعار في أحد المتاجر بملصقات تستنكر العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا. 

ألكسندرا سكوتشيلنكو 

الحكم الذى صدر ضد ألكسندرا سكوتشيلنكو تسبب فى حالة من الجدل الواسع حيث رآها الكثير من محبى الفنانة الشهيرة أنه حكم ظالم لها خاصة أنها تدعو إلى السلام وليس القتال. 

وكشفت والدة ألكسندرا سكوتشيلنكو لوسائل الإعلام عن أنها مريضة منذ فترة طويلة ولا تتحمل الحبس لمدة طويلة. 

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ألكسندرا سكوتشيلنكو 

وتعد ألكسندرا سكوتشيلنكو البالغة من العمر 33 عاماً والمعروفة باسم ساشا الأخيرة ضمن آلاف الروس الذين اوقفوا وحكم عليهم بالسجن أو بدفع غرامات لتعبيرهم عن معارضتهم للعملية الروسية في أوكرانيا .

وكشف مراسل لوكالة "فرانس برس" فى المحكمة بأن مؤيديها هتفوا ببعض الهتافات التى تندد بحبسها قائلين : "عار" و"نحن معك ساشا" بعدما تلت القاضية أوكسانا ديمياشيفا الحكم ورفع البعض خاصة الشباب، لافتات مكتوب عليها "يجب ألا تُسجن" بينما غادر محاموها من دون الإدلاء بأي تصريحات.

وحرصت ألكسندرا سكوتشيلنكو على الحديث اثناء محاكمتها قائلة : "كل شخص في هذه القاعة يريد شيئا واحدا: السلام. لِمَ القتال؟".

ألكسندرا سكوتشيلنكو 

ألكسندرا سكوتشيلنكو
ألكسندرا سكوتشيلنكو
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