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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

دراسة بجامعة ييل تكشف النقل القسري لأكثر من 2400 طفل أوكراني إلى بيلاروسيا

صدى البلد

في دراسة شاملة أصدرها مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، تم الكشف عن أن أكثر من 2400 طفل أوكراني، تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا، تم نقلهم قسراً إلى بيلاروسيا من أربع مناطق في أوكرانيا تحتلها القوات الروسية جزئيًا. 

 

تكشف الدراسة، التي تمولها وزارة الخارجية الأمريكية، عن جهد منهجي منسق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم في بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لتحديد الأطفال الأوكرانيين وجمعهم ونقلهم وإعادة تعليمهم.

 

يشير التقرير إلى أن بيلاروسيا لعبت دورًا مباشرًا في تسهيل الترحيل القسري للأطفال في روسيا، حيث تعاونت العديد من المنظمات الموالية لروسيا والموالية للنظام في هذا الجهد. وتم أخذ الأطفال من 17 مدينة في مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريزهيا في الفترة ما بين 24 فبراير 2022 و30 أكتوبر 2023.

 

شملت عملية النقل نقل الأطفال من المناطق الأوكرانية المحتلة إلى مدينة روستوف أون دون جنوب روسيا قبل وضعهم في قطار متجه إلى بيلاروسيا. قامت الدولة البيلاروسية بتمويل عملية النقل، وشاركت منظمات الدولة بموافقة لوكاشينكو. 

 

تم نقل عدد كبير، 2050 طفلاً، إلى مركز دوبرافا للأطفال في منطقة مينسك، بينما تم توزيع 392 طفلاً على 13 منشأة أخرى في البلاد. وفي بيلاروسيا، خضع الأطفال لإعادة التعليم والتدريب العسكري، بما في ذلك المشاركة في أجهزة إنفاذ القانون والأمن في بيلاروسيا.

 

حددت الدراسة اللاعبين الرئيسيين في هذه العملية، بما في ذلك الشخصية العامة البيلاروسية ألياكسي تالاي، وشركة بيلاروسكالي لإنتاج البوتاس المملوكة للدولة، واتحاد الشباب الجمهوري البيلاروسي، ونوادي الدراجات النارية القومية المتطرفة الموالية لروسيا.

 

وتتعامل السلطات الأوكرانية مع عمليات الترحيل باعتبارها إبادة جماعية محتملة، ويخضع دور بيلاروسيا في ترحيل أكثر من 19 ألف طفل من الأراضي المحتلة إلى التحقيق من قبل المدعي العام الأوكراني. 

 

في وقت سابق من هذا العام، وجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام إلى بوتين ومفوضة حقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا لتورطهما المزعوم في جرائم مرتبطة بترحيل الأطفال من أوكرانيا، مع بذل جهود مماثلة لصالح لوكاشينكو.

 

علق بافيل لاتوشكا، الوزير البيلاروسي السابق الذي تحول إلى زعيم معارضة في المنفى، والذي قدم الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، على تقرير جامعة ييل، مشيرًا إلى أنه يكمل البيانات الموجودة ويثير مسألة الملاحقة الجنائية الدولية ضد الأفراد البيلاروسيين الرئيسيين المتورطين.

 

وردا على التقرير، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بمتابعة مساءلة الجهات الفاعلة المتورطة في الانتهاكات المرتبطة بالحرب الروسية ضد أوكرانيا. ويشير هذا الإعلان إلى العزم على معالجة الانتهاكات الجسيمة التي كشفت عنها دراسة جامعة ييل والسعي لتحقيق العدالة للأطفال الأوكرانيين المتضررين.

جامعة ييل بيلاروسيا أزمة مهاجري بيلاروسيا القوات الروسية الأطفال الأوكرانيين

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