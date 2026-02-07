قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمن الشرقية يفحص فيديو اعتداء سيدة على والدتها المسنة بالضرب
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
باحث سويسري: المنتجات الزراعية أداة نفوذ في صراعات القوة بين الدول
مكيف وتالجو.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 7 فبراير 2026
مع انطلاق التيرم الثاني.. غرامة لأولياء الأمور حال غياب الطالب دون إذن
سرقة سيارات تابعة للوفد السعودي المشارك بـ "معرض الكتاب" في سوريا
فايننشال تايمز: أسلحة تايوان تهدد زيارة ترامب إلى الصين
مواجهة حاسمه بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي.. كم وصل الاحتياطي؟
مقيدين بالحبال.. العثور على جثة سيدة ونجلها داخل منزلهما بكفر الشيخ
سعر الفضة يصعد بعد هبوط حاد.. والذهب يتعافى جزئياً من الصدمة
قمة إنجليزية جديدة.. مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام في اختبار قوي بالبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الألمان أكثر مواطني الاتحاد الأوروبي طلبا للجوء في روسيا

روسيا
روسيا
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام روسية، يوم السبت بأن المواطنين الألمان يأتون في المرتبة الأولى لمواطني الاتحاد الأوروبي الراغبين في اللجوء إلى روسيا.


وذكرت وكالة تاس الروسية في تقرير لها أن، الألمان أصبحوا أكثر مواطني الاتحاد الأوروبي تقدما بطلبات اللجوء بروسيا منذ عام 2021، وباتوا ضمن الدول الـ 10 الأولى منذ 2022 التي يتقدم مواطنوها بطلبات اللجوء.

وأوضحت تاس، أنه في عام 2020، قدم مواطنان ألمانيان طلبين للجوء المؤقت في روسيا، ليحتلا بذلك المرتبة 41 بين المواطنين الذين يسعون للحصول على هذا الوضع في روسيا.

وأضافت الوكالة الإخبارية الروسية، أنه في عام 2022، ارتفع عدد هذه الطلبات إلى 54 طلبا، ليحتلا المرتبة السابعة. وفي عام 2023، تقدم 166 مواطنا ألمانيا بطلبات لجوء و182 في عام 2024 و129 في عام 2025، ليحتلا بذلك المراتب الرابعة والسادسة والخامسة على التوالي.

وفي المجمل، تم استلام 8220 طلبا للجوء المؤقت في روسيا في الأشهر الـ12 الأولى من عام 2025، وهو ما يزيد بمقدار 1341 طلبا عن عام 2024.

الاتحاد الأوروبي مواطني الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى روسيا المواطنين الألمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

محمد صلاح

تطورات مثيرة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي .. ماذا حدث؟

عمرو زكي

القبض على اللاعب عمرو زكي بمطار القاهرة لتنفيذ أحكام قضائية

ترشيحاتنا

وزير الري

الري: التعامل الفوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل

حالة الطقس

من الشتاء للصيف فجأة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ودفء مبكر في فبراير

اللحوم

اللحمة بكام؟.. أسعار اللحوم اليوم السبت بالأسواق والمنافذ الحكومية

بالصور

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد