رئيسة الوزراء اليابانية : طوكيو تعتزم إبرام معاهدة سلام مع روسيا

صرحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، يوم السبت بأن طوكيو تعتزم إبرام معاهدة سلام مع موسكو.



وقالت رئيسة الوزراء اليابانية خلال المؤتمر الوطني الخامس والأربعين، مطالبة بعودة "الأراضي الشمالية": "إن الوضع الحالي للعلاقات مع روسيا صعب. ومع ذلك، فإن موقف اليابان بشأن حل قضية الجزر الشمالية الأربع وإبرام معاهدة سلام لم يتغير".

وأشارت تاكايتشي إلى أن عدم وجود معاهدة سلام بعد عقود من نهاية الحرب العالمية الثانية أمر "مؤسف"، بحسب ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية.



في وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو ستأخذ سياسة طوكيو المتمثلة في دعم كييف وفرض عقوبات معادية لروسيا في الاعتبار في سياستها تجاه اليابان.