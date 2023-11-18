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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول فنانة عربية.. نجوى كرم تطلق قناة على واتساب

نجوى كرم
نجوى كرم

أطلقت الفنانة نجوى كرم ، قناة جديدة لها خاصة عبر واتساب، وذلك للتواصل مع جمهورها ومحبيها لتكون اول فنانة تطلق هذه القناة على واتساب. 

وأكدت نجوى كرم، على سعادتها بهذا الامر كونها تعيش دائما على التفاعل مع جمهورها، وقالت نجوى كرم : "مثل ما بستعمل WhatsApp بالحقيقة مع الأصحاب والعيلة.. هالمرة رح يكون تواصلي معكم انتوا كمان، لتكونوا قريبين مني وأكون قريبة منكم أكتر".

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نجوى كرم 

وحققت جميع أغنيات ألبوم الفنانة اللبنانية نجوى كرم "كاريزما" ملايين المشاهدات في موقع اليوتيوب، والذي تضمن 7 أغنيات صورت منهم أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، وحققت حتى الآن قرابة الخمس ملايين مشاهدة، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، و ألحان وتوزيع علي حسّون.

الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، والحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وحققت 3 ملايين مشاهدة، بينما حقق أغنية "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي مليون ونصف المليون مشاهدة.

ويضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، حصدت حتى الآن 2 مليون مشاهدة حتى الآن، وأغنية "بحبك حب" كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي المليون ونصف مشاهدة، وهو نفس العدد من المشاهدات الذي حققته أغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند و ألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

وحصدت الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم، "كاريزما" التي صدرت بعنوان "مغرومة بحالي" قرابة المليون و800 ألف مشاهدة، وهي من كلمات  أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي، وقد طرح الألبوم من إنتاج شركة روتانا و عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

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