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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسرائيل تسطو على أغنية فنان شهير.. ورد فعل قوى منه

سرقة أغنية فارس كرم
سرقة أغنية فارس كرم

نشر الفنان فارس كرم ، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إكس يكشف فيه عن حفل إسرائيلى يسطو على إحدى أغانيه وهى بعنوان “الغربة”. 

وعلق فارس كرم قائلا : “اللي بيسرق أرض وبينتهك عرض.. واللي بيقتل أطفال وبيرتكب أبشع وأكبر إبادة جماعية بشعب بكامله.. صعب يسرق أغنية؟!”. 

فارس كرم 

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أخر أغاني ألبوم الفنان فارس كرم، الجديد والتي تحمل اسم طيابو، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

أغنية طيابو لـ فارس كرم، من كلمات فراس سعد الدين، وألحان سليم سلامة، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

وبذلك تكون اكتملت جميع أغاني ألبوم فارس كرم الجديد، بعد طرح أخر أغانيه طيابو.

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نايمة وبكل ثقة

و طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، خامس أغاني ألبوم الفنان فارس كرم، الجديد والتي تحمل اسم نايمة وبكل ثقة.

أغنية نايمة وبكل ثقة لـ فارس كرم، تم طرحها عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، بالإضافة إلى موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية نايمة وبكل ثقة لـ فارس كرم، من كلمات حياة أسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، رابع أغاني ألبوم الفنان فارس كرم، التي تحمل اسم بلوك، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

وحققت أغنية بلوك لـ فارس كرم، ربع مليون مشاهدة، بعد ساعات من طرحها.

أغنية بلوك لـ فارس كرم، من كلمات وألحان فارس اسكندر، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

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