أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، تأييده تشديد العقوبات على المخالفات المرورية، خاصة في حالات تكرار المخالفة، معتبرًا أن الأرقام المعلنة بشأن ضبط المخالفات تكشف أن العقوبات الحالية لم تعد كافية لردع بعض السائقين، وأن هناك حاجة إلى جزاءات أكثر تأثيرًا لمنع تكرار التجاوزات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الإحصائية التي أُعلنت قبل الحادث الأخير بنحو شهر كشفت ضبط وزارة الداخلية 35 مليون مخالفة مرورية، من بينها مليون مخالفة لسيارات النقل، خلال الفترة من بداية العام وحتى نوفمبر، موضحًا أن دلالة هذه الأرقام بالنسبة إليه أن بعض السائقين لم يعودوا يخشون ارتكاب المخالفات، لأن العقوبة أصبحت «هايفة جدًا».

وشدد على ضرورة تغليظ العقوبات، خصوصًا في حالة العود، حتى يدرك السائق أن تكرار المخالفة ستكون له عواقب رادعة، مشيرًا إلى أن تطبيق نظام النقاط المرورية سيستغرق فترة، لكن يمكن في الوقت الحالي تشديد العقوبات على المخالفين المتكررين باستخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة بالفعل.

وأوضح أن من بين القرارات المطروحة تشديد العقوبات، مع إدراج جزاءات إدارية تشمل تعليق الرخصة أو إلغاءها في حالة تكرار المخالفة، معتبرًا أن هذا التوجه خطوة مهمة للغاية لحين الانتهاء من إعداد القانون الكامل الخاص بنظام النقاط من خلال مجلس النواب.

وأضاف أن تطبيق هذه الإجراءات في المرحلة الحالية يحقق الفكرة نفسها التي يستهدفها نظام النقاط، ولكن من دون تطبيق النقاط في الوقت الراهن، مؤكدًا أهمية البدء من أرضية قوية، بعدما شهدت البنية الأساسية والتكنولوجية تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، والقيادات والرجال العاملين بها، حققت طفرة إلكترونية غير مسبوقة، وأصبحت تمتلك الأدوات اللازمة لضبط المخالفات ومتابعة مرتكبيها، لافتًا إلى أن أي مخالفة تظهر على وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي يجري التعامل معها خلال 24 ساعة، وضبط مرتكبها وعرضه على النيابة.

وأكد أن وجود منظومة إلكترونية متطورة يتيح للوزارة التعامل مع المخالفات بصورة أكثر فاعلية، إلى جانب تشديد العقوبات على من يكررون ارتكابها، موضحًا أن الهدف هو أن يشعر المواطن بأنه إذا ارتكب مخالفة فسيتعرض لجزاء رادع، بما يمنع الآخرين من تكرار السلوك نفسه.

وتابع أن المواطن عندما يدرك أن ارتكاب المخالفة سيترتب عليه جزاء حقيقي ورادع، فسوف يتردد في تكرارها، وهو ما يحقق الهدف من تشديد العقوبات إلى حين استكمال منظومة النقاط المرورية والتشريعات المرتبطة بها.