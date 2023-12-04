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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا تخرج عن صمتها وترد على حقيقة خروجها من السباق الرمضاني

يسرا
يسرا

ردت الفنانة يسرا عن حقيقة خروجها من السباق الرمضاني القادم حيث خرجت عديد من الأنباء التى تفيد بخروجها من السباق الرمضاني نظرا لعدم استقرارها على عمل فنى.

وقالت يسرا فى لقاء ببرنامج عرب وود: لدى 3 مشاريع فنية عبارة عن 15 حلقة وحتى الآن لم استقر على واحد منهم من أجل خوض المنافسة فى رمضان القادم.

وأضافت يسرا : من الجائز جدا أن نستقر فى الفترة المقبلة على عمل منهم ومن الجائز أيضا أن لا أقدم عملا فى رمضان القادم ولكن من الصعب أن أقدم فى رمضان القادم مسلسل 30 حلقة بسبب عنصري الوقت والمجهود.

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يسرا وجمال العدل 

وفى أول رد من الفنانة الكبيرة يسرا على اعتذار المنتج جمال العدل لها فى أحد اللقاءات التلفزيونية، أكدت يسرا أنها ممتنة لاعتذار جمال العدل لها.

وأضافت يسرا فى لقائها ببرنامج عرب وود على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر،  أن هناك علاقة حب ومودة بينها وبين عائلة العدل جروب، مؤكدة على أنها تعتبر نفسها فرد من العائلة لذلك مهما كان الخلاف فطبيعي أن يتم الصلح بينهما.

وتابعت يسرا أنها قامت بالتواصل مع جمال العدل بعد اعتذاره مباشرة، مشيرة أن المنتج جمال العدل له فضل عليها فى حياتها الفنية لذلك فهي ممتنة جدا لمبادرة جمال العدل واعتذاره لها على الهواء.

وقد وجه المنتج جمال العدل، رسالة اعتذار للنجمة يسرا، قائلا: “لو زعلت حد أحب جدا اعتذر له والوحيدة التي زعلتها بشكل غير مقصود، ”هات يسرا على جنب ومصر كلها على جنب"، وقلت في حوار أن مسلسلها لم يعجبني وأدبا مني هو مسلسل للعدل جروب.

وأوضح جمال العدل، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه المسئول عن المسلسل أكثر من يسرا وهي نفسها لم تكن مسئولة عن الأشياء التي لم تعجبه في المسلسل، مؤكدا أن يسرا أهم شخص في تاريخ العدل جروب والعلاقة الإنسانية أهم بكثير من الشغل وكل الناس تزعل إلا يسرا.

ونفى جمال العدل، قائمة أجور الفنانين التي تم تداولها مؤخرا، قائلا: "قائمة أجور الفنانين غير صحيحة ومش عارف من مصلحة مين ودي ضرر للشغلة كلها، وعايز أقول للجمهور في ممثلين رائعين مش لاقين يأكلوا وبيخدوا فلوس زهيدة جدا ومشكلة الفنانين أن كل فنان مشروع قائم بذاته وفي ناس مش بتعرف تدير نفسها وفي مئات الممثلين مش لاقيين يأكلوا".

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