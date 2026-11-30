نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



أحمد موسى: مصر تمتلك مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات والسياحة العالمية

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن قمة «بناء المستقبل مصر» شهدت كلمات مهمة حول ما تشهده الدولة المصرية من مشروعات تنموية وتطور في البنية التحتية ومختلف القطاعات الاقتصادية.

أحمد موسى: المتحف المصري الكبير استقبل 4 ملايين زائر خلال عام

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المتحف المصري الكبير أصبح أحد أبرز المقاصد السياحية والثقافية التي تجذب الزائرين من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أنه استقبل أكثر من 4 ملايين زائر خلال عام واحد.

لا يجوز ابتزاز الدولة عبر الإعلام والسوشيال ميديا.. أحمد موسى ينتقد المطالبات برحيل الحكومة بسبب حادث الوراق

انتقد الإعلامي أحمد موسى الدعوات التي تطالب برحيل الحكومة على خلفية حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، معتبراً أن ربط وقوع حادث فردي بضرورة تغيير الحكومة بالكامل يمثل، من وجهة نظره، محاولة للضغط على الدولة من خلال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

نشأت الديهي منفعلًا: “الحديث عن التعويضات مش وقته.. الدماء لم تجف وارحموا الناس”

انفعل الإعلامي نشأت الديهي، على الهواء بسبب بعض المزايدات الحالية المتعلقة بتعويضات ضحايا حادث الطريق الدائري أعلى الوراق.

نشأت الديهي: المزايدة على تعويضات حريق الوراق مرفوضة.. ومشاعر أسر الضحايا أولوية

انتقد الإعلامي نشأت الديهي محاولات توظيف حادث الطريق الدائري أعلى الوراق لإثارة الجدل حول ملف التعويضات، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الحوادث الإنسانية يجب أن ينطلق أولًا من احترام مشاعر أسر الضحايا، وعدم تحويل المأساة إلى ساحة للمزايدات أو تصفية الحسابات السياسية.

عمرو أديب: توصيات الحكومة بشأن حريق الوراق تعبر عن أحلام المواطنين في طرق ومواصلات آمنة

أشاد الإعلامي عمرو أديب بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، لاستعراض الإجراءات والتوصيات المتعلقة بمنع تكرار الحوادث المؤلمة، على خلفية حادث الوراق.

عمرو أديب لمايا مرسي: ما يحدث ليس تشكيكاً وإنما تدقيق واستيضاح

علّق الإعلامي عمرو أديب على حديث الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن التشكيك في جهود الوزارة، مؤكداً أن تساؤلات المواطنين حول أوجه صرف التبرعات المخصصة لضحايا حادث الوراق لا تعني التشكيك، وإنما هي تدقيق واستيضاح ومن حق المجتمع أن يحصل على إجابات واضحة.

الحكومة تتجه لمضاعفة عقوبات المخالفات المرورية ووقف التراخيص عند التكرار

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن توجه الحكومة لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية، ومضاعفتها في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة نفسها، وصولًا إلى تعليق أو وقف الترخيص، ضمن الإجراءات التي تستهدف الحد من حوادث الطرق وتعزيز الالتزام بقواعد المرور.

خبير طاقة: 6 تريليونات جنيه استثمارات الكهرباء خلال 12 عامًا

قال الدكتور جمال الأيوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن منظومة الكهرباء في مصر شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الـ12 الماضية، مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من 8 آلاف مشروع باستثمارات مالية تصل إلى نحو 6 تريليونات جنيه.