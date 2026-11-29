أشاد الإعلامي عمرو أديب بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، لاستعراض الإجراءات والتوصيات المتعلقة بمنع تكرار الحوادث المؤلمة، على خلفية حادث الوراق.

وأوضح عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، أن الحكومة أحسنت تنظيم المؤتمر بمشاركة الوزراء المسؤولين عن الملفات المختلفة، موضحًا أن كل وزير استعرض ما تم اتخاذه من إجراءات وما سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، كلٌّ في نطاق اختصاصه.

وأكد أديب أن الجانب الأهم في المؤتمر تمثل في التوصيات التي جرى الإعلان عنها، معتبرًا أنها تعكس مطالب المواطنين وتطلعاتهم نحو توفير طرق آمنة ووسائل مواصلات أكثر أمانًا.

وأضاف أن الأيام الماضية شهدت طرح العديد من المطالب والرؤى بشأن سلامة الطرق والانتقال الآمن، سواء عبر البرامج التلفزيونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المقالات والبودكاست، مشيرًا إلى أن كثيرًا من هذه المطالب والأفكار التي عبّر عنها المواطنون ظهرت بوضوح ضمن توصيات المؤتمر الحكومي.

وشدد أديب على أهمية ترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات عملية تسهم في تعزيز السلامة على الطرق، وتوفير منظومة نقل آمنة تحافظ على أرواح المواطنين.