علّق الإعلامي عمرو أديب على حديث الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن التشكيك في جهود الوزارة، مؤكداً أن تساؤلات المواطنين حول أوجه صرف التبرعات المخصصة لضحايا حادث الوراق لا تعني التشكيك، وإنما هي تدقيق واستيضاح ومن حق المجتمع أن يحصل على إجابات واضحة.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر: «النهاردة هي بتتحدث عن التشكيك، هو ليس تشكيك، ولكن تدقيق، استيضاح».

وأضاف: «يا جماعة ما هي مجتمعات بلا سؤال؟ مجتمعات متوفية.. يعني الناس يجب أن تسأل، ويجب إن أنت تأخذ قنواتك الشرعية التي من حقها السؤال».

وتابع: «يعني حكومة بحجم دي، ووارد على فكرة ما يبقاش عندي المعلومة كاملة، ما أسأل، أتحقق، أتأكد. هذا الأمر ليس تشكيكاً».

وأشار أديب إلى أن التبرعات التي جُمعت لصالح ضحايا الحادث بلغت نحو 430 مليون جنيه، مع وصول مبالغ إضافية تُقدر بنحو 40 مليون جنيه، مؤكداً أن هذه المبالغ تمثل قيمة كبيرة، وأن المصابين وأسر الضحايا سيحصلون على مستحقاتهم.

وأوضح أن التساؤلات لا تتعلق بالتشكيك في جمع التبرعات أو القائمين عليها، وإنما بمعرفة كيفية التصرف في هذه الأموال وآليات توزيعها، قائلاً: «إحنا بنسأل يا جماعة أنتوا قلتوا كذا، كذا ده بيتعمل إزاي؟ أنا مش عندي القدرة العالية قوي، لأنه في حاجات ما بنعرفش نوصل فيها للحل، فنسأل».