قال الدكتور جمال الأيوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن منظومة الكهرباء في مصر شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الـ12 الماضية، مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من 8 آلاف مشروع باستثمارات مالية تصل إلى نحو 6 تريليونات جنيه.

8 آلاف مشروع

وأضاف الأيوبي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن قدرات إنتاج الكهرباء ارتفعت من نحو 25 ألف ميجاوات، وكانت تصل إلى 29 ألف ميجاوات خلال ساعات الذروة عام 2014، إلى قدرات استيعابية تصل إلى 64 ألف ميجاوات في عام 2026، بزيادة تبلغ نحو 120%.

وأوضح أن التطوير لم يقتصر على محطات الإنتاج، وإنما امتد إلى شبكات نقل الكهرباء، من خلال إنشاء شبكة موازية جديدة بجهد 500 كيلوفولت، إلى جانب تطوير الشبكة القديمة ورفع قدراتها، والتي تعمل بجهد 220 كيلوفولت.

وأشار إلى أن هذه الشبكة أصبحت قادرة على الوصول إلى مختلف أنحاء الجمهورية واستيعاب احتياجات المشروعات الاقتصادية، بما يشمل مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى، مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات وشرق المنيا وغرب أسيوط.

وأشار إلى أن التوسع العمراني وإنشاء أكثر من 22 مدينة جديدة تطلبا وجود منظومة كهرباء قادرة على تلبية احتياجات هذه المشروعات، مؤكدًا أن تطوير الشبكة انعكس على استمرارية إمدادات الكهرباء للمواطنين وتقليل الانقطاعات إلى أدنى مستوى ممكن.

وأكد الأيوبي أن توافر الطاقة يمثل أحد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي، إذ تتجه الاستثمارات إلى الدول التي تمتلك قدرات كبيرة على توفير الطاقة بأسعار تتناسب مع تكلفة الإنتاج وقدرة المنتجات على المنافسة.