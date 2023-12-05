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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى

 صدمة جديدة يشهدها الوسط الفنى بعد إعلان رحيل المنتجة ناهد فريد شوقى والتى قدمت للوسط الفنى عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن المنتجة ناهد فريد شوقى

ولدت ناهد فريد شوقى فى الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1950، ونشأت في عائلة فنية عريقة، فوالدها هو الفنان الراحل فريد شوقي، وأمها هي الفنانة الراحلة هدى سلطان، وشقيقتها من والدها الفنانة رانيا فريد شوقى.

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مسيرة ناهد فريد شوقى 

دخلت ناهد فريد شوقى عالم الفن من جهة الانتاج حيث قررت تأسيس شركة للإنتاج تحمل اسمها، وأنتجت كثيرا من الأفلام التي تركت بصمة في السينما، منها فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى".

زيجات ناهد فريد شوقى 

تزوجت ناهد فريد شوقي مرتين حيث أنجبت ابنها الأول فريد المرشدى من زوجها الأول، كما أنجبت ناهد ابنتها ناهد السباعي من زوجها الثاني المخرج مدحت السباعي، وقد توفى ابنها بحادث سيارة عام 2014.

تجمع بين ناهد فريد شوقى وابنتها ناهد السباعي حيث يرتبط كل منهما بالاخر بشدة وهو ما أوضحتها ناهد السباعي فى أكثر من لقاء تلفزيوني أنه مرتبطة باسرتها كثيرا وخاصة والدتها التى تحمل اسمها أيضا وجمعهما حب الفن. 

ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى
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