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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

وفاة ناهد فريد شوقى.. ماذا قالت عن علاقتها بوالدها ووالدتها هدى سلطان وابنها

ناهد فريد شوقى
ناهد فريد شوقى

وفاة المنتجة ناهد فريد شوقى تسببت فى صدمة داخل الوسط الفنى، خاصة أنها من المبدعين الذين يمتلكون رصيدا فنيا كبيرا، وقدمت عديدا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

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ناهد فريد شوقى 

وقد تحدثت الراحلة ناهد فريد شوقى عن والدتها هدى سلطان ووالدها فريد شوقى فى لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامى رامى رضوان قائلة: هدى سلطان أم قبل أن تكون فنانة وهو ما تعلمته منها ونقلته لأبنائى وكانت حنونة وفى نفس الوقت شديدة وحازمة.

وأضافت ناهد فريد شوقى: والدى فريد شوقى علمنا آداب المهنة والحنية الشديدة وكان يهتم بكل تفصيلة فى حياتنا.

كما تحدثت ناهد فريد شوقى عن ابنها الذى توفى فى حادث سيارة قائلة: أنا لم أشعر أنه تركنا لكنه يوحشنى كثيرا وأشعر دائما أنه معى بروحه، وكانت هناك بعض العلامات التى أرسلها لى الله عز وجل حتى لا انهار بعد وفاته.

مسيرة ناهد فريد شوفى 

أسست المنتجة ناهد فريد شوقي شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى". 

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