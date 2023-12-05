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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سر فيلا طارق عبدالعزيز بعد وفاته.. مؤلفة وبقينا اتنين تحسم الجدل| خاص

أمانى التونسى
أمانى التونسى

كشفت المؤلفة أمانى التونسى عن تطورات جديدة خاصة بمسلسل "وبقينا اتنين" والذى من المقرر أن يعرض الفترة المقبلة بعد وفاة طارق عبد العزيز.

وقالت أمانى التونسى فى تصريح خاص لصدى البلد: هناك تغير فى الخط الدرامى تم تعديل حتى نتلاقى أزمة المشاهد المتبقية للفنان الراحل طارق عبد العزيز حيث يتم تعديل الخط الدراما الخاص به.

وأضافت أمانى التونسى : لم نلجأ إلى وفاته فى العمل ولكن فضلنا أن نغير الخط الدرامى فضلا أن تم تغيير الفيلا التى كان يتم التصوير بها والتى كانت تخص شخصية طارق عبد العزيز لأنها أصبحت لا وجود لها بعد وفاته ويلجا فريق العمل إلى فيلات أخرى بعيدا عن الفيلم التى شهد وفاة طارق عبد العزيز.

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أمانى التونسى 

وقد أعلنت الكاتبة أماني التونسي ، تأجيل عرض مسلسل و يقينا اتنين بطولة شريف منير ، رانيا يوسف ، و الذي كان من المفترض عرضه  2 ديسمبر.

وكشفت الكاتبة أماني التونسي مؤلفة العمل " لصدي البلد " عن تأجيل عرض المسلسل ، بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز  ونعت الكاتبة أماني التونسي للفنان طارق عبد العزيز و قالت ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب خبر صادم جدا.

أضافت اماني التونسي أن آخر مشهد قام بتصويره الفنان طارق عبد العزيز مشهد ليس به انفعالت مشهد بسيط وأكدت انه فنان جميل ولديه تفاني في العمل.

كانت كشفت المؤلفة أماني التونسي، مصير دور الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في مسلسل " وبقينا اتنين" الذي توفى أثناء تصوير مشاهده منذ أيام في لوكيشن التصوير، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وقالت أماني التونسي " حينما سمعت خبر وفاة طارق عبدالعزيز اتصدمت، سأحاول أن اجد حبكة درامية لدور طارق عبد العزيز و نهاية تليق به مؤكدة أن الدور كبير. ويليق به جدا الدور وأنها تبحث عن صنع حل درامي للدور.

وأضافت: " هذة  مشكلة كبيرة لي شخصياَ ولشركة الإنتاج بأكملها، لأن دوره كان كبيرا".

قالت موقف كان صعب علينا كلنا ومحدش فينا مصدق اللي حصل لحد دلوقتي.. وفكرة إننا نلغي الدور حاجة مش واردة تماما، وأكيد أسرة المسلسل عاوزين يحتفظوا بيه وبذكرياته في أعماله وإن شاء الله أشوف آخر مشهد عمله، ونلاقي حل درامي للاختفاء أو عدم ظهوره.. طارق عبدالعزيز كان بيحب الدور ده في المسلسل وكان مبسوط أوي بالشغل وبيأدي أداء مميز"

وأوضحت أماني التونسي أن الراحل طارق عبد العزيز انتهى من تصوير 50 % من مشاهده في المسلسل، وأن المعالجة الدرامية عبارة عن خلق أحداث جديدة   بحيث أن يشاهد الجمهور العمل ولا يدرى بالظرف الطارئ الذي حدث، سوى من خلال الإهداء الذي يظهر على تتر العمل.

واختتمت أماني التونسي حديثها قائلة إنه لا يصح أن يحل فنان بديلا عن الراحل طارق عبدالعزيز معقبة: "ماينفعش الناس تشوف ممثل وييجي ممثل تاني مكانه، ووقتها الناس اتعلقت بيه في 10 حلقات وفجأة تلاقي شخص تاني غيره.. ده صعب جدا، هو صور 50 في المائة من المسلسل وده شيء مش قليل ولا كتير.. بس دي أزمة بالنسبة لنا ولكن ربنا رحمته واسعة وهيقف جنبا ونعرف نخرج من القصة دي".

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

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سر فيلا طارق عبدالعزيز بعد وفاته.. مؤلفة وبقينا اتنين تحسم الجدل| خاص

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