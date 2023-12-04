خطوبة ابنة مفيدة شيحة والإعلامية تعلق: الاختيار الثاني الأفضل

احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة بخطوبة ابنتها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام حيث نشرت مجموعة من الصور الأولى لحفل الخطوبة.

وقالت مفيدة شيحة : اكتشفت الفترة اللي فاتت أن الاختيار التاني هو الأفضل والأنضج والأقوى والأنجح وهو ده اللي شجعت بنتي عليه، أنا فرحانة أوي بيكم يا حبايبي وبإن بقى عندي ابن، علمتوني أن الحب الحقيقي ملوش حدود.

مفيدة شيحة

وقد خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج “الستات”، المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء أمس الأحد، عن حقوق المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وماذا تريد المرأة من الرئيس القادم في الانتخابات الرئاسية الحالية.

وتساءلت مفيدة شيحة، “ماذا تريد المرأة المصرية من رئيس الجمهورية القادم، والمرأة المصرية خلال العشر سنوات الماضية حققت مكتسبات هائلة، متابعة أن المرأة المصرية لديها الكثير من الطلبات المشروعة”.

وتابعت أن المرأة في مصر حاليا أصبحت ذات شأن ولها وضع حقيقي، وحققت مكتسبات كانت تنادي بها لسنوات، وظلت تحاول تحقيقها، وتم تحقيق العديد من المكتسبات وتعيش أزهى عصورها.