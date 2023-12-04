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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محدش هيدخلها تاني| أبطال مسلسل “وبقينا اتنين” يرفضون التصوير بنفس الفيلا.. والسبب الراحل طارق عبدالعزيز

صدى البلد

تعيش الدراما المصرية، حالة من الحزن والترقب بسبب رفض فريق عمل مسلسل "وبقينا اتنين" استكمال تصوير الحلقات في الفيلا التي توفي فيها الفنان الراحل طارق عبد العزيز. 

ويأتي هذا الرفض كتعبير عن احترام الفنانين للذكرى المؤلمة وتجنبًا للأثر النفسي السلبي الذي قد ينعكس على جودة الأداء والمحتوى.

رفض الفنانين

تأثير الحزن على الفريق

وقرر أبطال المسلسل، شريف منير ورانيا يوسف، عدم استكمال التصوير في نفس الفيلا التي رحل فيها طارق عبد العزيز. 

وجاء هذا القرار بناءً على الحزن الشديد الذي سيطر على الفريق والمكان، حيث رفض الجميع الدخول مجددًا لهذا الموقع المشحون بالذكريات الحزينة.

مسلسل الفيلا تصوير الدراما الفنان الراحل طارق عبد العزيز الحزن أبطال المسلسل شريف منير رانيا يوسف

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